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Aktien Schweiz legen mit Iran-Feuerpause zu

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DOW JONES--Mit einem Plus hat der schweizerische Aktienmarkt zu Wochenbeginn den Handel beendet. Eine Pause im Iran-Krieg und in der Folge kräftig fallende Ölpreise stützten das Sentiment. Die USA und der Iran haben am Wochenende ihre Angriffe unterbrochen. US-Präsident Donald Trump habe eine größere Eskalation der Militäraktionen gegen den Iran aufgeschoben, da er versuche, die Diplomatie wiederzubeleben, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf US-Vertreter.

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Abzulesen waren die Entwicklungen vor allem am Ölpreis. Dieser reduzierte sich um 7,4 Prozent auf 89,65 Dollar. Brent war vergangene Woche noch über die Marke von 100 Dollar je Barrel gestiegen, nachdem der Konflikt auf das Rote Meer übergegriffen hatte. Jeder neue Militärschlag könnte den Ölpreis allerdings wieder über das Niveau von 100 Dollar springen lassen, warnten Teilnehmer.

Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 14.422 Punkte. Im Tageshoch hatte der Index schon bei 14.473 Punkten gelegen. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 20,39 (zuvor: 17,85) Millionen Aktien.

Teilnehmer sprachen allerdings auch von Zurückhaltung, denn im Wochenverlauf stehen mit einer Reihe wichtiger US-Unternehmenszahlen und dem Ergebnis der US-Notenbanksitzung am Mittwoch noch einige Highlights auf der Agenda. Unter anderem werden Visa, Meta Platforms, Qualcomm, Microsoft, Amazon und Apple ihre Quartalsergebnisse bekannt geben.

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Unternehmensmeldungen waren am Montag dünn gesät. Im Wochenverlauf stehen allerdings eine Reihe von schweizerischen Unternehmen mit ihren Quartalszahlen auf der Agenda. Darunter Logitech, die UBS und Holcim. Die Aktien der Index-Schwergewichte zeigten sich uneinheitlich. Während es für Novartis (+1,3%) und Roche (+1,4%) nach oben ging, fielen die Titel von Nestle um 0,4 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2026 11:47 ET (15:47 GMT)

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DatumRatingAnalyst
24.07.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
23.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
23.07.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets