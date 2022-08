Aktien Schweiz legen zu - US-Inflation niedriger als erwartet

ZÜRICH (Dow Jones)--Schwächer als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten haben zur Wochenmitte dem schweizerischen Aktienmarkt ein kleines Plus beschert. Die Daten schoben den SMI am Nachmittag deutlich an und drückten den Index in positives Terrain. Die Teuerung fiel mit 8,5 Prozent Plus etwas geringer aus als die Erwartung von 8,7 Prozent. Die Daten schüren die Hoffnung, die Inflation könnte den Höhepunkt ihres Anstiegs gesehen haben.

Damit sinkt zudem auch die Erwartung an einen weiteren "großen" Zinsschritt der US-Notenbank um weitere 75 Basispunkte auf 41,5 Prozent. Am Vortag waren es noch 68,0 Prozent. Nun setzen die meisten Marktteilnehmer auf "nur" 50 Basispunkte Erhöhung, die Wahrscheinlichkeit dafür wird nun bei 58,5 Prozent gesehen. Kritische Stimmen warnten aber davor, den geringeren Anstieg überzubewerten. "Bei den wirklich wichtigen Dingen geht es ungebremst weiter nach oben", sagte ein Händler. So unter anderem Gesundheitskosten und Mieten.

Der Markt werde schon bald merken, "dass die hawkishe Einstellung der Fed auf ihrer Mission zur Inflationsbekämpfung sich durch die Daten nur eines Monats nicht ändern wird", sagte Mike Owens von Saxo Markets.

Der SMI verbesserte sich um 0,2 Prozent auf 11.155 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 28,65 (zuvor: 24,99) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten verzeichnete die Alcon-Aktie ein Minus von 6,4 Prozent - trotz überzeugender Zahlen für das zweite Quartal. Mit dem Umsatz habe das auf Augenheilkunde spezialisierte Unternehmen die Konsensschätzung leicht übertroffen, der Gewinn sei sogar klar besser ausgefallen als erwartet, merkte die UBS an. Für das überraschend gute Abschneiden sei vor allem die Sparte Augenchirurgie verantwortlich gewesen. Auch das internationale Geschäft sei gut gelaufen. Die Kontaktlinsensparte habe hingegen unter einem Rückgang bei wiederverwendbaren Linsen und Lieferkettenproblemen gelitten.

Die Sika-Aktie zeigte sich mit einem Plus von 3,2 Prozent, obwohl sich die geplante Übernahme des deutschen Bauchemie-Unternehmens MBCC verzögern wird. Wie der Spezialchemie-Konzern mitteilte, haben die britischen Kartellwächter eine vertiefte Phase-2-Prüfung des Vorhabens eingeleitet. Sika geht nun davon aus, dass die Übernahme erst im ersten Halbjahr nächsten Jahres abgeschlossen werden kann. Bislang war Ende dieses Jahres angepeilt worden.

