Aktien Schweiz leicht erholt ins Wochenende - Finanzwerte vorne

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach drei Tagen mit Verlusten hat sich der Schweizer Aktienmarkt mit einem kleinen Plus ins Wochenende verabschiedet. Zu den Tagesfavoriten zählten Aktien aus dem Finanzsektor, die von steigenden Marktzinsen profitierten.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 11.295 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 41,21 (Donnerstag: 58,42) Millionen Aktien.

Nachdem die Zinsen an den Vortagen teils deutlich gesunken waren vor dem Hintergrund schwacher US-Konjunkturdaten und weiterer Signale, dass der Inflationshöhepunkt überschritten sein dürfte, kam es nun zu einer deutlicheren Gegenreaktion. Weil ein höheres Zinsniveau günstig für die Kreditmargen der Banken ist und die Anlagemöglichkeiten der Versicherer verbessert, dominierten die entsprechenden Branchenwerte die Spitze im SMI.

Credit Suisse waren mit plus 3,3 Prozent der Tagesgewinner, nachdem sie am Vortag nachrichtenlos um über 6 Prozent abgesackt waren. UBS verteuerten sich um 1,6 und in der zweiten Reihe Julius Bär um 0,9 Prozent. Swiss Life wurden um 2,6, Partners Group um 1,9 und Zurich Insurance um 1,3 Prozent nach oben genommen.

Weiter hinten fanden sich eher defensive, also wenig zyklische Aktien wie Nestle, Roche und Novartis mit kleinen Verlusten.

ABB legten um 1,3 Prozent zu. Der Automatisierungstechnikexperte hat eine weitere Division verkauft und damit die Maßnahmen zur Bereinigung des Portfolios abgeschlossen. In den USA wurde Power Conversion für 505 Millionen Dollar in bar an Acbel Polytech verkauft, was ABB nach eigener Aussage einen geringen nicht-operativen Buchgewinn bescheren wird.

Sika gaben um 0,4 Prozent nach. Die australische Wettbewerbsbehörde hat Bedenken, dass die im November 2021 angekündigte Übernahme des deutschen Chemieunternehmen MBCC für 5,5 Milliarden Franken den Wettbewerb im Land beeinträchtigen könnte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2023 11:52 ET (16:52 GMT)