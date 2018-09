Aktien Schweiz leicht im Plus - Swatch erneut mit Abgaben

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem moderaten Aufschlag ist der Schweizer Aktienmarkt in die Handelswoche gestartet. Die Belastungsfaktoren bestanden allerdings weiter: die Sorgen um eine Ausweitung der Krise in den Schwellenländern sowie der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China. Zur Wochenmitte könnte US-Präsident Donald Trump zudem ernst machen mit bereits angedrohten weiteren Strafzöllen auf chinesische Waren.

Daneben dürften die Gespräche über ein zukünftiges Handelsabkommen mit Kanada kompliziert bleiben, nachdem Trump dem nördlichen Nachbarn am Wochenende mit einem Ausschluss aus dem Freihandelsabkommen Nafta gedroht hat. Ab Mittwoch soll allerdings weiterverhandelt werden.

Vor diesem Hintergrund hielten sich die Investoren an der Seitenlinie. Impulse aus den USA fehlten ebenfalls, da dort aufgrund eines Feiertages am Montag kein Handel stattfand.

Der SMI legte im späten Handel noch einmal zu und gewann schließlich 0,3 Prozent auf 9.003 Punkte. Er schloss damit auf seinem Tageshoch. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 27,84 (Freitag: 47,06) Millionen Aktien.

Unternehmensmeldungen waren dünn gesät. Die Analysten von Goldman Sachs haben die Kursziele für die Aktien der CS Group und der UBS leicht nach oben genommen. Die Einstufungen wurden dagegen mit "Buy" bzw. "Neutral" bestätigt. CS Group sind für Goldman, neben der BNP Paribas, zudem erste Wahl im europäischen Bankensektor. Die Papiere legten um 0,8 Prozent zu. Für die UBS-Aktie ging es um 0,6 Prozent nach oben.

Leicht gestützt wurde das Sentiment von den Aufschlägen der defensiven Index-Schwergewichte Roche (plus 0,5 Prozent), Novartis (plus 0,8 Prozent) und Nestle (plus 0,1 Prozent).

Tagesgewinner im SMI war die Aktie der Swiss Re mit einem Plus von 1,4 Prozent. Am anderen Ende des Kurszettels stand erneut die Swatch-Aktie, für die es um weitere 3,4 Prozent nach unten ging. Hier wirkte eine negative Branchenstudie der UBS vom Freitag nach. Die Analysten hatten den Luxusgütersektor insgesamt auf "Untergewichten" von "Neutral" gesenkt und die Swatch-Aktie auf "Neutral" von "Kaufen" nach unten genommen.

