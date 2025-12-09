DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 +4,4%Nas23.606 +0,3%Bitcoin80.943 +4,0%Euro1,1623 -0,1%Öl61,91 -0,9%Gold4.208 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf die Fed: DAX schließt fester -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
thyssenkrupp-Aktie unter Druck: Stahlkonzern erwartet wegen Stahl-Sanierung rote Zahlen thyssenkrupp-Aktie unter Druck: Stahlkonzern erwartet wegen Stahl-Sanierung rote Zahlen
SoFi-Aktie mit phänomenaler Kursrally 2025 - So stehen für das FinTech die Chancen auf eine Fortsetzung 2026 SoFi-Aktie mit phänomenaler Kursrally 2025 - So stehen für das FinTech die Chancen auf eine Fortsetzung 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.

Aktien Schweiz leichter - Finanzwerte leicht favorisiert

09.12.25 17:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
64,16 CHF -0,08 CHF -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amrize
42,05 CHF -1,43 CHF -3,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Emmi AG
709,00 CHF -13,00 CHF -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
75,46 CHF -0,88 CHF -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Julius Bär
59,44 CHF 1,04 CHF 1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
106,82 CHF 0,18 CHF 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
955,00 CHF 2,00 CHF 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
881,00 CHF 4,60 CHF 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
128,30 CHF -2,20 CHF -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
584,40 CHF 8,40 CHF 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die kleinen Gewinn zum Wochenauftakt an der Schweizer Börse sind am Dienstag wieder verloren gegangen. Der SMI büßte in einem von Abwarten geprägten Handel 0,4 Prozent ein auf 12.931 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 22,23 (Montag: 20,68) Millionen Aktien.

Wer­bung

Weltweit warten die Akteure an den Finanzmärkten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch, noch mehr aber auf Signale, wie es danach weitergeht. Denn während eine Zinssenkung als so gut wie sicher gilt, ist unklar, was folgt. Mehrheitlich scheint der Markt dann mit einer Phase stabiler Zinsen zu rechnen.

Etwas favorisiert wurden am Dienstag Aktien aus dem Finanzsektor, weil sich zuletzt das Zinsniveau an den Anleihemärkten erhöht hat. Das macht zum einen das Kreditgeschäft der Banken lukrativer, zum anderen verbessert es die Anlagemöglichkeiten von Kundengeldern durch die Versicherer.

Tagessieger im Leitindex SMI waren Zurich Insurance mit einem Plus von 1,5 Prozent. Swiss Life legten um 0,5 Prozent zu, Partners Group um 0,2 Prozent. Die UBS-Aktie verteuerte sich um 0,3 Prozent, in der zweiten Reihe legten Julius Bär um 1,8 Prozent zu.

Wer­bung

Alcon gaben um 0,1 Prozent nach. Der Augenheilkundekonzern greift für die Übernahme von Staar Surgical tiefer in die Tasche und zahlt nun 1,6 Milliarden Dollar, rund 150 Millionen mehr als zunächst geboten. Die Entscheidung zur Angebotserhöhung folgt auf eine nicht erfolgreiche "Go-Shop"-Periode, in der Staar ohne Einschränkungen rivalisierende Angebote einholen konnte.

Novartis schlossen knapp im Plus. Die Aktie reagierte kaum darauf, dass das Pharmaunternehmen einen Erfolg mit einem Brustkrebsmedikament mitgeteilt hatte.

Schlusslicht im SMI waren ohne neue Nachrichten Amrize, die 3,3 Prozent einbüßten, der Kurs der Mutter Holcim gab um 1,2 Prozent nach. Schwach lagen - anders als die anderen Versicherer - auch Swiss Re im Markt. Für die Aktie ging es um 1,7 Prozent nach unten. Während die Analysten der DZ Bank die Aktie auf Kaufen von Halten erhöhten, senkten die Berenberg-Strategen ihre Empfehlung auf Halten von Kaufen.

Wer­bung

In der zweiten Reihe fielen Emmi mit einem Minus von 1,8 Prozent auf 709 Franken auf. Die UBS-Analysten haben ihr Kursziel auf 700 Franken gesetzt und raten weiter zum Verkauf der Aktie des Herstellers von Milchprodukten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 11:55 ET (16:55 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alcon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alcon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Swiss Re AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Swiss Re AG

DatumRatingAnalyst
17:31Swiss Re KaufenDZ BANK
08:01Swiss Re HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.2025Swiss Re UnderperformRBC Capital Markets
08.12.2025Swiss Re NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.12.2025Swiss Re UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
17:31Swiss Re KaufenDZ BANK
17.11.2025Swiss Re BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Swiss Re BuyUBS AG
31.10.2025Swiss Re BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Swiss Re BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01Swiss Re HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.2025Swiss Re NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.12.2025Swiss Re HoldJefferies & Company Inc.
05.12.2025Swiss Re NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.12.2025Swiss Re HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Swiss Re UnderperformRBC Capital Markets
06.12.2025Swiss Re UnderweightBarclays Capital
05.12.2025Swiss Re UnderperformRBC Capital Markets
01.12.2025Swiss Re UnderperformRBC Capital Markets
18.11.2025Swiss Re UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Swiss Re AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen