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Aktien Schweiz leichter - Holcim nach Zahlenvorlage fester

24.04.26 17:48 Uhr
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die festgefahrene Lage im Nahost-Konflikt und insbesondere die weiter nicht passierbare Straße von Hormus mit in der Konsequenz tendenziell weiter steigenden Ölpreisen haben am Freitag an der Schweizer Börse für Vorsicht gesorgt. Viele Anleger dürften auch im Hinblick auf das bevorstehende Wochenende, an dem auf neue Entwicklungen nicht sofort reagiert werden kann, Positionen glattgestellt haben. Während in der Breite Aktien konjunkturzyklischer Unternehmen gemieden wurden, sorgten bei ausgesuchten Einzeltiteln Unternehmenszahlen für Impulse.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 13.170 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und 4 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 24,28 (Donnerstag: 27,92) Millionen Aktien.

Tagessieger waren die am Vortag bereits sehr festen Nestle. Die Aktie des Lebensmittelriesen verteuerte sich nach den gut ausgefallenen Quartalszahlen vom Vortag um weitere 1,5 Prozent. Dahinter lagen Holcim mit einem Plus von 1,3 Prozent und die Holcim-US-Tochter Amrize mit einem Plus von 1,1 Prozent. Der Baustoffkonzern Holcim ist auf organischer Basis mit einem profitablen Wachstum ins neue Jahr gestartet und konnte den Gewinn mit 8,3 Prozent stärker steigern als den Umsatz. Die Ende Februar angekündigten Jahresziele wurden bestätigt.

Am Ende des SMI-Tableaus fanden sich die an den Vortagen festen Kühne+Nagel mit einem Abschlag von 4,3 Prozent. Hier könnten auch Gewinne mitgenommen worden sein. Der Logistiker hat das untere Ende seiner Gewinnprognose angehoben, nachdem Kostensenkungen das Ergebnis im ersten Quartal verbessert haben. Dessen ungeachtet waren Umsatz und Nettogewinn aber rückläufig. Während der Gewinn die Konsensschätzung dennoch übertraf, blieb der Umsatz darunter.

In der zweiten Reihe gingen Temenos nach dem kräftigen Vortagesrücksetzer stabilisiert und fast unverändert aus dem Handel. Für etwas Unterstützung bei der Aktie des Unternehmenssoftwareexperten dürften besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen von SAP gesorgt haben.

Die Halbleiteraktie Inficon verteuerte sich um 6,3 Prozent. Inficon hatte gute Quartalszahlen und einen angehobenen Ausblick präsentiert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2026 11:48 ET (15:48 GMT)

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