Aktien Schweiz machen kräftiges Vortagsminus wieder wett

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach der Talfahrt am Donnerstag ist es am Freitag am Schweizer Aktienmarkt wieder nach oben gegangen. Bereits am Vormittag ging es im Schlepptau der kräftigen Erholung der US-Börsen im späten Geschäft des Vortags deutlich nach oben, am Nachmittag kam dann ein weiterer positiver Impuls vom US-Arbeitsmarkt .

Er fiel weitgehend im Rahmen der Erwartung bzw. knapp darunter aus und wurde deshalb von Börsianern als günstig für die Stimmung gewertet. Denn am bereits eingepreisten Zinserhöhungskurs der US-Notenbank dürfte er kaum etwas ändern, hieß es. Zudem deute er auch nicht auf eine drohende Rezession hin.

Der SMI gewann 2,1 Prozent auf 10.892 Punkte und ging damit nur knapp unter dem Tageshoch ins Wochenende. Sämtliche Indexwerte schlossen mit Gewinnen. Umgesetzt wurden 32,79 (Donnerstag: 34,13) Millionen Aktien.

Unter den größten Gewinnern fanden sich Titel, die am Vortag noch am Ende rangierten. Dazu gehörten die Finanztitel Credit Suisse (+6,1%), UBS (+4,2%) und Partners Group (+4,2%).

Am SMI-Ende fanden sich mit deutlich kleineren Zuwächsen die defensiven Pharmawerte Roche (+1,9%) und Novartis (1,1%), sowie die weniger zyklische Nestle-Aktie (+0,4%) und der Vortagesgewinner Swisscom (+0,4%).

Holcim (+5,4%) profitierten auch von einer Kaufempfehlung der Bank of America.

In der zweiten Reihe machten Zur Rose das Minus vom Donnerstag mit einem Anstieg um rund 9 Prozent fast vollständig wieder wett. Bei der Online-Apotheke dürfte nach der erfolgten Kapitalmaßnahme nun mehr Ruhe einkehren, auch mit Blick auf die erste Testphase des E-Rezepts.

