Aktien Schweiz machen Vortagesminus wieder wett

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt sticht innerhalb Europas weiter mit relativer Stabilität hervor. Das im Vergleich zu den Nachbarbörsen am Vortag bereits moderate Minus machte das Marktbarometer SMI am Donnerstag schon wieder wett. Es legte um 0,4 Prozent auf 12.372 Punkte zu und war damit Spitzenreiter unter den relevanteren europäischen Indizes. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 39,79 (Mittwoch: 44,26) Millionen Aktien.

Erneut waren es dem aktuellen schwierigen Umfeld mit steigenden Zinsen und dem Krieg in der Ukraine geschuldet, insbesondere defensive Aktien, die stabilisierten; zumal diese im SMI teils auch noch schwer gewichtet sind. Novartis und Roche gewannen 1,0 Prozent, an der Spitze lag mit Alcon (+2,0%) eine weitere Aktie aus dem Gesundheitssektor. Swisscom legten um 1,4 Prozent zu; auch Telekommunikationsunternehmen gelten neben Pharma- und Versorgungsunternehmen als wenig zyklisch, also relativ rezessionsresistent.

Swiss Re rangierten mit einem Minus von 1,1 Prozent am Ende, nur noch unterboten von UBS (-1,3%). Mit einem höheren Gewinnbeitrag aus der Lebens-Rückversicherung und soliden Margen im Sach- und Haftpflicht-Geschäft sowie anhaltender Kostendisziplin will der Rückversicherer seine Rendite in den nächsten Jahren deutlich steigern, wie er auf einem Investorentag mitteilte.

Während es bei Jefferies hieß, Swiss Re habe mit diesen Aussichten positiv überrascht, senkten die Analysten der LBBW die Aktien auf "Halten". Dort hieß es, die wesentlichen Ziele seien bestätigt worden und die Aktie sei gemessen am Substanzwert im Vergleich zu anderen großen (Rück-)Versicherern fair bewertet. Auch Jefferies stuft Swiss Re nur mit "Halten" ein.

April 07, 2022 11:54 ET (15:54 GMT)