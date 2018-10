Aktien Schweiz mit Abgaben - Bankenwerte mit roter Laterne

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den kräftigen Vortagesabgaben hat der schweizerische Aktienmarkt auch den letzten Handelstag der Woche mit einem Minus beendet. Die Befürchtung schneller steigender US-Zinsen blieb auch nach dem US-Arbeitsmarktbericht für den September bestehen. Zwar konnte der Bericht nicht zwingend als Argumentationsgrundlage für schnellere Zinserhöhungen interpretiert werden, aber für eine Verlangsamung des Zinstempos sprach er auch nicht. Die viel beachtete Lohnentwicklung hatte sowohl auf Monats- wie auch Jahressicht die Markterwartungen getroffen. Der Stellenaufbau war im September deutlich schwächer als vorhergesagt ausgefallen, doch im Gegenzug wurden die Daten für August deutlich nach oben genommen.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 9.042 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 43,95 (zuvor: 46,49) Millionen Aktien.

Weiter im Blick blieben auch die Entwicklungen in Italien. Die dortige Regierung rechnet zwar in den kommenden beiden Jahren mit einem stärkeren Wirtschaftswachstum, hat allerdings die Prognose für 2018 nach unten genommen. Zugleich plant die Regierung für 2019 mit einem Haushaltsdefizit von 2,4 Prozent, was drei Mal so hoch wie die Planung der vorherigen Regierung ist. Für 2020 und 2021 werden Defizite von 2,1 und 1,8 Prozent angepeilt. Die Regierung in Rom sei mit ihren Budgetplanungen nicht nur auf Konfrontationskurs mit Brüssel gegangen, unklar sei auch, wie die Ratingagenturen reagieren würden, so ein Marktbeobachter. Die italienischen Renditen zogen weiter an.

An der Spitze der Verliererliste standen die Bankenwerte. Marktteilnehmer verwiesen zur Begründung auf die Entwicklungen in Italien. Allerdings dürften einige Investoren nach den jüngsten Aufschlägen vor dem Wochenende Gewinne realisiert haben. Die Aktien von UBS, Julius Bär und Credit Suisse verloren zwischen 1,6 und 3,5 Prozent.

Dagegen verbesserten sich die Aktien von Roche um 0,3 Prozent. Positiv für den Pharmakonzern werteten Händler die erweiterte Zulassung des Bluter-Medikaments Hemlibra durch die US-Aufsichtsbehörde FDA. Neben der Wirksamkeit sei es auch das einzige Medikament, das sich Patienten selbstständig verabreichen könnten, teilte Roche mit. Analysten erwarten einen Umsatzschub durch die breitere Verwendung des Mittels.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2018 11:41 ET (15:41 GMT)