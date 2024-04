Aktien Schweiz mit Abgaben - Roche deutlich im Minus

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel nach den deutlichen Vortagesgewinnen am Mittwoch mit Abschlägen beendet. Im Fokus stand weiter die laufende Berichtssaison.

Ein besser als erwartet ausgefallener Ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland spielte keine große Rolle. Der Index stieg im April erneut. "Die Aussichten in der deutschen Wirtschaft hellen sich deutlich auf. Der dritte Anstieg in Folge des wichtigsten deutschen Konjunkturindikators kam zwar nicht überraschend, aber umso erfreulicher war die Höhe des Anstiegs", kommentiert die DWS.

Der SMI verlor 0,9 Prozent auf 11.371 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 6 -gewinner gegenüber, unverändert schlossen Sonova. Umgesetzt wurden 24,55 (zuvor: 24,88) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten ging es für Roche kräftig um 3,3 Prozent nach unten. Der Pharmariese hat im ersten Quartal dank eines starken Wachstums neuerer Medikamente und der Diagnostiksparte ein leichtes Absatzplus erzielt. Die Umsätze kletterten um 2 Prozent auf 14,399 Milliarden Schweizer Franken. Aufgrund der Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den meisten Währungen gingen die in Franken dargestellten Verkäufe allerdings um 6 Prozent zurück. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

Die Aktie des Wettbewerbers Novartis legte indessen 0,2 Prozent zu. Novartis hatte bereits am Dienstag Erstquartalszahlen vorgelegt, die am Markt gut aufgenommen wurden. Mit Nestle wird am Donnerstag das dritte Index-Schwergewicht Einblicke in den Geschäftsverlauf im ersten Quartal geben. Die Aktie schloss 0,3 Prozent leichter.

Gut Gefragt bei den Anlegern waren Logitech (+0,8%) und Givaudan (+0,7%). Deutlich nach unten ging es indessen für UBS (-2,9%). Die Analysten der Citigroup haben die Aktie auf "Neutral" von zuvor "Buy" heruntergestuft.

