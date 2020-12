Aktien Schweiz mit Corona-Mutation kräftig unter Druck

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit deutlichen Abschlägen ist der schweizerische Aktienmarkt am Montag in die verkürzte Weihnachtswoche gestartet. Die Entdeckung einer neuen und hochansteckenden Mutation des Coronavirus in Großbritannien sorgte für deutliche Kursverluste an den Börsen in Europa. In Reaktion auf die Entdeckung wurde der gesamte Flugverkehr mit Großbritannien nahezu eingestellt. Auch die Schweiz verhängte ein Einreiseverbot für Personen aus dem Vereinigten Königreich. Dabei beunruhigten die Anleger vor allem die möglichen konjunkturellen Auswirkungen der Maßnahmen.

Die Zulassung des Covid-19-Impftstoffs von Biontech/Pfizer durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) und die schweizerische Zulassungsbehörde Swissmedic ließ die Börse derweil kalt. Die Zulassung war erwartet worden und ist eingepreist. Mit den Impfungen soll EU-weit ab dem 27. Dezember begonnen werden.

Der SMI reduzierte sich um 2,2 Prozent auf 10.296 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursverlierer und ein -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 54,6 (zuvor: 92,21) Millionen Aktien.

Zudem besteht weiterhin keine Aussicht auf einen Handelsvertrag zwischen Großbritannien und der EU, um die negativen Brexit-Folgen abzufedern. Eine Einigung vor Jahresende scheint derzeit kaum mehr möglich. Dass sich die Parteien im US-Kongress am Wochenende doch noch auf ein Konjunkturpaket im Volumen von 900 Milliarden Dollar geeinigt haben, trat dagegen in den Hintergrund.

Unter Druck standen vor allem zyklische Aktien und Finanzwerte. Die Papiere von Lafargeholcim büßten 3,0 Prozent ein, Adecco fielen um 1,9 Prozent, UBS gaben um 2,1 Prozent nach, Zurich Insurance um 2,4 Prozent und CS Group schlossen 2,9 Prozent tiefer.

Auch die Aktien der beiden Luxusgüter-Hersteller Richemont und Swatch standen mit den wieder verstärkten Reisebeschränkungen unter Druck und verloren 2,2 bzw. 2,1 Prozent. Die Papiere von Flughafen Zürich schlossen 2,6 Prozent tiefer und die Aktien von Dufry, Betreiber von Duty-Free-Shops, brachen um 7,2 Prozent ein.

