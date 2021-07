Aktien Schweiz mit freundlichem Wochenstart

ZÜRICH (Dow Jones)--Im Einklang mit den europäischen Nachbarbörsen hat sich am Montag an der Börse in Zürich eine freundliche Tendenz durchgesetzt. Dabei zogen sich die Aufschläge quer durch alle Sektoren, Branchentendenzen waren kaum auszumachen.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 12.082 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und 1 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 28,31 (zuvor: 33,99) Millionen Aktien.

Tagesgewinner waren mit Abstand Partners Group (+2,5%). Der Vermögensverwalter legt am Donnerstag Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr vor. An zweiter und dritter Stelle folgten Richemont (+1,5% auf 112,35 Franken) und Swatch (+1,3%). Den beiden Aktien dürfte zugute gekommen sein, dass die chinesische Notenbank ihren geldpolitischen Kurs etwas gelockert hat. China ist für Richemont wie für Swatch ein wichtiger Abnehmermarkt. Bei Richemont könnte auch eine Kurszielerhöhung durch die Analysten von Stifel von 103 auf 117 Franken geholfen haben.

Credit Suisse (+0,6%) zeigten sich unbelastet davon, dass die Bank ihre Leiterin der Compliance-Abteilung der Sparte Swiss Universal Bank verliert. Floriana Scarlato hatte diese Aufgabe erst im März dieses Jahres angetreten. Nach Finanzskandalen waren im Frühjahr Investmentbankchef Brian Chin und die Konzern-Risikochefin Lara Warner gegangen.

Einziger Verlierer im SMI waren ohne neue Nachrichten ABB (-0,1%).

