Aktien Schweiz mit freundlichem Wochenstart - Luxusgüter-Werte mit Abgaben

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Plus hat der schweizerische Aktienmarkt zu Wochenbeginn den Handel beendet. Mit der positiven Entwicklung an der Wall Street, wo S&P-500 und Dow-Jones-Index neue Allzeithochs markierten, legte auch der SMI am Nachmittag noch einmal zu. Die Blicke an den Börsen richten sich nun verstärkt auf Einzelunternehmen und die Berichtssaison. In den USA konnte deren Start mit den US-Banken als geglückt eingestuft werden. Auch aus Europa legen nun mehr Unternehmen ihre Quartalszahlen vor, in dieser Woche sind es 18 Unternehmen aus dem Stoxx-600-Universum. In der Schweiz legen am Donnerstag ABB und Nestle ihre Ergebnisse für das dritte Quartal bzw. die ersten neun Monate vor.

Der SMI verbesserte sich um 0,9 Prozent auf 12.259 Punkte und schloss damit nur knapp unter seinem Tageshoch. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und 1 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 15,7 (zuvor: 12,92) Millionen Aktien.

Für etwas Rückenwind sorgte die Ankündigung eines neuen Konjunkturpakets in China. "Die neuen Maßnahmen sollen vor allem dem kriselnden Immobilienmarkt und den hoch verschuldeten Regionalregierungen zugute kommen. Klar ist, dass die Verschuldung im Reich der Mitte mit dem neuen Wirtschaftspaket deutlich ansteigen wird", hieß es bei QC Partners.

Bei den Luxusgüter-Werten Swatch (-2,5%) und Richemont (-0,4%) sorgten die bekannt gegebenen Maßnahmen aus China dagegen für etwas Ernüchterung. Das Fehlen unmittelbarer Anreize bedeutet, dass Bernstein eine vorsichtige Haltung zum Luxuskonsum im Jahr 2024 beibehält, so die Analysten.

Die Aktien von Givaudan legten um 1,7 Prozent zu. Die UBS-Analysten haben die Einstufung "Neutral" bestätigt und das Kursziel leicht erhöht.

