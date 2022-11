Aktien Schweiz mit Gewinnen - Zurückhaltung vor US-Zwischenwahl

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Aufschlägen hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag den Handel beendet. Jedoch sei die Zurückhaltung der Investoren im Vorfeld der Ergebnisse der Zwischenwahlen in den USA im Handelsverlauf immer weiter gestiegen, hieß es. Diese werden als Stimmungsbild zur Politik des amtierenden Präsidenten gewertet, wobei die Demokraten gemäß Prognosen die Mehrheit im Repräsentantenhaus an die Republikaner verlieren dürften. Im Senat dürfte es hingegen auf eine knappe Entscheidung hinauslaufen.

Dass Präsident Joe Biden nach den Zwischenwahlen weiter durchregieren kann, halten die Marktstrategen der LBBW für wenig wahrscheinlich. Er dürfte mindestens eine, wenn nicht sogar beide Kammern an die Republikaner verlieren, wodurch er für die kommenden zwei Amtsjahre zu einer "lahmen Ente" avanciere. Für die Börse muss eine solche Konstellation nicht unbedingt schlecht sein, wie Marktanalyst Sebastian Dörr vom Vermögensverwalter HQ Trust sagte. Laut Marktanalystin Ipek Ozkardeskaya von der Swissquote Bank ist jedes Ergebnis für Aktien besser als eine Mehrheit der Demokraten.

Der SMI verbesserte sich um 0,7 Prozent auf 10.829 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 33,48 (zuvor: 29,34) Millionen Aktien.

Die Aufschläge bei den Einzelwerten zogen sich dabei quer durch alle Branchen. Auch die Aktien der am Vortag noch unter leichtem Abgabedruck gestandenen defensiven Index-Schwergewichte legten leicht zu. Für die Papiere von Roche, Nestle und Novartis ging es um bis zu 0,3 Prozent nach oben.

Die Swatch-Aktie verlor 2,5 Prozent. Die Analysten der Credit Suisse haben die Titel auf "Underperform" von "Outperform" gleich um zwei Stufen nach unten genommen. Bei Swatch machen die Analysten strukturellen Gegenwind und eine hohe Abhängigkeit von China aus. Die Abschwächung dürfte nicht vollständig eingepreist sein. Richemont sei bei Schmuck mit Cartier gut positioniert. Die Einstufung mit "Neutral" wurde bestätigt. Die Aktien fielen allerdings im Fahrwasser von Swatch um 0,5 Prozent.

