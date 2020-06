Aktien Schweiz mit Gewinnmitnahmen - EZB sorgt für Bewegung

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den kräftigen Gewinnen seit Wochenanfang hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag einen Rücksetzer hinnehmen müssen. Die Anleger nahmen auf breiter Front Gewinne mit. Mit von der EZB angekündigten neuen Stützungsmaßnahmen kam es am Nachmittag zwischenzeitlich zu einer leichten Erholungsbewegung. Die erst am Vortag fulminant überschrittene wichtige Marke von 10.000 Punkten wurde indessen gehalten. Das Tagestief lag bei 10.024 Punkten.

Der SMI verlor 1,1 Prozent auf 10.076 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und 2 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 81,6 (zuvor: 94,74) Millionen Aktien.

Die EZB hat das Volumen ihres Pandemiekaufprogramms (PEPP) um 600 Milliarden Euro auf nunmehr 1.350 Milliarden angehoben. Das Programm soll bis zum Ende der Corona-Krise laufen. Außerdem hat sie die Tranche ihres Anleihekaufprogramms (APP) bestätigt. Weniger gut aufgenommen wurde hingegen, dass die EZB wegen der Corona-Pandemie eine deutliche Schrumpfung der Wirtschaftsleistung um 8,7 Prozent erwartet. Darauf soll eine nicht ganz so starke Erholung 2021 sowie 2022 folgen.

Versicherungswerte, die in den vergangenen Tagen gut gefragt waren, standen zunächst deutlich unter Abgabedruck, konnten sich im weiteren Verlauf aber wieder etwas erholen. Swiss Re schlossen mit einem Plus von 0,5 Prozent und standen neben Swisscom mit Aufschlägen von 0,8 Prozent an der Spitze des SMI. Zurich Insurance und Swiss Life verbuchten hingegen Abschläge von 0,5 bzw. 0,8 Prozent. Bei den Bankenwerten gaben UBS und Credit Suisse mit einem Minus von 1,5 bzw. 1,1 Prozent deutlich nach.

Auf der Verkaufsliste ganz oben standen Lonza. Die Aktie verlor 1,9 Prozent. Auch Roche, SGS und Alcon mussten deutlich Federn lassen. Das Index-Schwergewicht Nestle gab 1,1 Prozent nach.

June 04, 2020 11:54 ET (15:54 GMT)