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Aktien Schweiz mit Hoffnungen auf Iran-Kriegsende sehr fest

06.05.26 17:42 Uhr
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DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Mittwoch den globalen Börsen nach oben gefolgt. Ausgelöst wurde die Rally durch sich mehrende Hinweise auf eine Deeskalation im Nahen Osten. Der Hauptimpuls kam von stark gesunkenen Erdölpreisen, nachdem US-Präsident Donald Trump wieder einmal Hoffnungen auf eine Beilegung des Nahost-Konflikts geschürt hatte. Gestützt wurden die Trump-Aussagen auch von Berichten, wonach die USA und Iran laut pakistanischen Vermittlerkreisen kurz vor einer Vereinbarung für ein Kriegsende stehen. Trump stellte auch die Öffnung der Straße von Hormus in Aussicht.

Der SMI gewann 1,8 Prozent auf 13.283 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 33,45 (zuvor: 19,97) Millionen Aktien. Gegen den Markttrend verbuchten Alcon und Logitech nach Zahlenvorlage Verluste. Alcon brachen um knapp 11 Prozent ein. Das operative Ergebnis im ersten Quartal 2026 habe die Erwartungen übertroffen, der Umsatz diese aber verfehlt, urteilte Vontobel. Zudem verwiesen die Analysten auf den Wettbewerbsdruck bei Implantaten. Baader senkte das Kursziel in der Folge leicht. Logitech verbilligten sich um 0,4 Prozent. Der Computerzubehöranbieter wusste mit seinen Geschäftszahlen durchaus positiv zu überraschen - Vontobel erhöhte das Kursziel und bestätigte die Kaufempfehlung. Händler sprachen daher von Gewinnmitnahmen.

Jefferies stufte Kühne+Nagel bei erhöhtem Kursziel auf Kaufen hoch - der Kurs legte um 2,9 Prozent zu. Beflügelt von der verbesserten Stimmung zogen Richemont um 6,2 Prozent an. Die defensiven Schwergewichte Novartis (+1,9%), Roche (+1,1%) und Nestle (+1,3%) waren ebenfalls gesucht. Unter den Nebenwerten profitierten Sonova (+4,9%) von einer Rally des Hörgeräteherstellers Demant. Die Dänen hatten starke Quartalsdaten vorgelegt. Huber+Suhner haussierten um 17,5 Prozent. Die UBS hatte das Kursziel drastisch auf 320 von zuvor 230 Franken angehoben und weiter zum Kauf der Aktie geraten. Nach verbesserter Ertragskraft kletterten Aevis Victoria um 1,9 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2026 11:43 ET (15:43 GMT)

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