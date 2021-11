Aktien Schweiz mit Konjunkturhoffnungen freundlich

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Montag im Verbund mit den übrigen Börsen freundlich geschlossen. Gute ökonomische Vorlagen kamen aus Asien, wo aus China, Japan und Indien besser als befürchtet ausgefallene Konjunkturdaten gemeldet wurden. Dazu gesellten sich am Nachmittag US-Daten, die zwar nicht glänzten, aber insgesamt ein rosiges Bild der US-Konjunktur zeichneten. Die US-Börsen sprangen auf Rekordhochs. Eine Entspannung im US-europäischen Handelsstreit stützte die Börsen in Europa ebenfalls. Das G20-Treffen ist dagegen enttäuschend ausgefallen. Signale für Branchen wie Erneuerbare Energien, Versorgung oder Bau über Infrastrukturmaßnahmen sind ausgeblieben.

Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 12.216 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Europaweit waren Bankenwerte gesucht. Händler verwiesen auf steigende Marktzinsen - vor allem in den USA. Dort dürfte die US-Notenbank am Mittwoch den Startschuss zur Straffung der Geldpolitik geben, hieß es. Credit Suisse gewannen 5,6 Prozent, UBS 1,4 Prozent. Anleger hätten bei der Credit Suisse zudem auf positive Geschäftszahlen in dieser Woche gesetzt, hieß es weiter.

Novartis kletterten um 1,2 Prozent. Der Pharmakonzern hatte von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassung für eine bestimmte Medikamentenbehandlung erhalten. Die Wettbewerberpapiere Roche legten gar um 1,3 Prozent zu. Bei Nestle (-0,3%) wurden nach dem jüngsten Allzeithoch Gewinne eingestrichen.

Unter den Nebenwerten reagierten Peach Property Group (+0,3%) kaum auf die angehobene Bonitätsnote durch die Ratingagentur Moody's. Implenia sprangen dagegen um 13,6 Prozent empor. Der Bau- und Immobiliendienstleister lieferte einen positiven Ausblick und bekräftigte die operative Prognose. U-Blox (+2,5%) hatte eine Kooperation mit einer SoftBank-Tochter mitgeteilt.

November 01, 2021 12:53 ET (16:53 GMT)