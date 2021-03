Aktien Schweiz mit kräftiger Erholung - Swatch führen Gewinnerliste an

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem kräftigen Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Montag den Handel beendet. Vor allem die fallenden Renditen lösten Erleichterung aus. Diese waren der Grund, dass die Investoren sich in der vergangenen Woche aus den relativ zu Anleihen riskanteren Aktien zurückgezogen hatten. Dies hatte die internationalen Börsen belastet.

Positiv aufgenommen wurde zudem, dass das US-Repräsentantenhaus in der Nacht zum Samstag dem 1,9 Billionen Dollar schweren Corona-Hilfspaket von US-Präsident Joe Biden zugestimmt hat. Nun muss dieses noch vom US-Senat gebilligt werden. Dazu kamen weitere Fortschritte bei den Corona-Impfungen und das Zurückfahren der wegen der Pandemie verhängten Einschränkungen in zahlreichen Ländern.

Der SMI gewann 1,8 Prozent auf 10.707 Punkte und schloss damit in der Nähe seines Tageshochs. Alle 20 Werte im SMI legten zu. Umgesetzt wurden 38,48 (zuvor: 54,97) Millionen Aktien.

Angeführt wurde die Gewinnerliste von der Swatch-Aktie (+3,2%), nachdem die Stifel-Analysten die Papiere auf "Buy" von "Hold" erhöht haben. Die Kontaktbeschränkungen in Europa dürften sich im ersten Quartal nochmals stärker bemerkbar machen, hieß es. Ab dem zweiten Quartal sei aber eine Erholung zu erwarten. Voraussetzung sei allerdings, dass der chinesische Markt als Stütze bestehen bleibe und die westeuropäischen Märkte im Verlauf des zweiten Quartals sich wieder öffnen. Für die Richemont-Aktie ging es um 1,9 Prozent nach oben.

Die Logitech-Aktie (+1,6%) profitierte von einer leicht erhöhten Jahresprognose. Der Hersteller von Computerzubehör hat stärker als erhofft von der Coronavirus-Pandemie und der damit verbundenen Ausstattung von Homeoffices profitiert. Kräftig steigen soll vor allem die Marge.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2021 11:44 ET (16:44 GMT)