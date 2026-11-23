DOW JONES--Nach der jüngsten Verlustserie hat sich der schweizerische Aktienmarkt zu Wochenbeginn erholt. Gleichwohl blieb er etwas hinter den Aufschlägen an den anderen europäischen Börsen zurück. Der SMI legte um 1,1 Prozent auf 14.736 Punkte zu. Die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Nvidia-CEO hat für kräftige Gewinne an den Börsen gesorgt. Der Schritt sorgte mehrheitlich für Erleichterung im Technologie-Sektor und wischte die jüngsten Sorgen und Zweifel weitgehend beiseite.

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Das Nvidia-Board hatte die Entscheidung, die einstimmig gefallen ist, vor US-Handelsbeginn mitgeteilt. Das Board ergänzte, es sei nach einer Reihe von Gesprächen und Treffen mit Huang hinsichtlich seiner Aufrichtigkeit und Fähigkeit zur Führung von Nvidia überzeugt. Nvidia-Chairman Harvey Jones hatte während der Telefonkonferenz zu den Unternehmensergebnissen in der vergangenen Woche noch erklärt, dass das Board eine Wiedereinsetzung von Huang nicht in Betracht ziehe. Nur wenige Tage später vollzog der Konzern nun eine abrupte Kehrtwende.

"Nach dem heftigen Ausverkauf liefert das Comeback dem angeschlagenen Markt einen kräftigen Vertrauensschub. Die Erleichterung reicht dabei weit über Nvidia und den KI-Sektor hinaus", sagte Salah-Eddine Bouhmidi von IG. Ob aus diesem Freudentanz eine nachhaltige Trendwende entstehe, müssten die kommenden Handelstage zeigen. Die Rückkehr des Konzernchefs allein beantworte noch keine Fragen nach Bewertungen und der Rentabilität milliardenschwerer KI-Investitionen, ergänzte der Teilnehmer.

Bei den Schweizer Technologiewerten gewannen Logitech 1,8 Prozent, Inficon verbesserten sich um 6,1 Prozent und VAT Group um 5,3 Prozent.

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ABB stiegen um 4,6 Prozent, ebenfalls angetrieben von den Gewinnen im Technologie-Sektor. Das Unternehmen hat außerdem die Übernahme von Ziehl-Abegg für 2,65 Milliarden Dollar angekündigt, womit das Angebot im Kühlungssegment ausgeweitet wird - ein Schritt, den RBC als strategisch sinnvoll erachtet.

Julius Bär gaben dagegen um 1,8 Prozent nach. Die Bank ist laut den Analysten von Keefe, Bruyette & Woods mit den Zuflüssen in den zehn Monaten bis Ende Oktober mit einer annualisierten Rate von 2 Prozent hinter den Prognosen zurückgeblieben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2026 11:43 ET (16:43 GMT)