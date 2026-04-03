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Aktien Schweiz mit Kriegssorgen klar im Minus

07.04.26 17:50 Uhr
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Aktien
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DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat nach der langen Osterpause am Dienstag nach einem äußerst volatilen Handel am Ende mit klaren Abgaben geschlossen - im Gefolge gestiegener Ölpreise. Am Morgen hatte der Markt zunächst den besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Karfreitag eingepreist. Im Verlauf der Sitzung stieg dann aber die Unsicherheit wegen des in der Nacht auf Mittwoch endenden Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran. Trump drohte mit einer Eskalation im Iran-Krieg, sollte der Mullah-Staat die Seestraße von Hormus für die Schifffahrt nicht wieder öffnen. Für Unbehagen sorgten US-Angriffe auf die iranische Insel Charg - einem wichtigen Verladezentrum für iranisches Erdöl.

Der SMI verlor 1,5 Prozent auf 12.790 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursverlierer und eine unveränderte Aktie (Swiss Re) gegenüber. Umgesetzt wurden 22,5 (zuvor: 19,86) Millionen Aktien. Nach neuen US-Zolldrohungen gegen Medikamente sanken die Pharmatitel Roche und Novartis um 2,1 bzw. 2,8 Prozent.

Begünstigt von starken Geschäftszahlen des Elektronikkonzerns Samsung Electronics in Südkorea hielten sich Logitech gegen den Markttrend mit einem Abschlag von nur 0,3 Prozent. Unter den Technmologiewerten stiegen AMS Osram um 0,2 Prozent. Ems-Chemie (-1,3%) legte durchwachsene Geschäftszahlen vor. Implenia hielten sich lange im Plus, schlossen dann aber 0,8 Prozent tiefer. Der Baukonzern hatte einen Auftrag im Umfang von über 200 Millionen Euro in Deutschland verbucht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2026 11:50 ET (15:50 GMT)

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12.02.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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