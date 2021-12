Aktien Schweiz mit leichten Aufschlägen

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach einem schwachen Wochenstart und der Erholung am Vortag hat der schweizerische Aktienmarkt am Mittwoch leicht im Plus geschlossen. Bestimmendes Thema waren weiterhin die anhaltenden Unsicherheiten rund um die Ausbreitung der Omikron-Coronavariante und die Auswirkungen von neuen Restriktionen auf die globale Wirtschaftsentwicklung.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 12.714 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 21,11 (zuvor: 31,86) Millionen Aktien.

Etwas Gegenwind für den SMI kam vor allem von den als defensiv geltenden Schwergewichten. So schlossen Nestle und Novartis knapp im Minusbereich. Novartis verstärkt sich in der Augenheilkunde und übernimmt das britische Unternehmen Gyroscope Therapeutics. Der Pharmariese wird zunächst eine Zahlung von 800 Millionen US-Dollar leisten. Weitere bis zu 700 Millionen Dollar sollen abhängig vom Erreichen bestimmter Meilensteine folgen. Für die Aktie von Roche ging es um 0,1 Prozent nach unten.

Die Aktie von Sika (+0,4%) wurde nicht nachhaltig von Kapitalerhöhungsplänen belastet. Der Bauchemiekonzern will das bestehende bedingte Kapital um 3,2 Millionen auf 18,8 Millionen Aktien aufstocken. Damit soll eine Wandelanleihe bedient werden.

Gut lief es indessen für Logitech (+2,8%). Der Tech-Wert profitierte von der kräftigen Vortageserholung an der US-Technologiebörse Nasdaq.

Der Aktienkurs der Versandapotheke Zur Rose büßte weitere 4,2 Prozent ein. Am Vortag war der Kurs um 16 Prozent eingebrochen, nachdem die Einführung des E-Rezepts in Deutschland zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Die Analysten von Baader haben daraufhin die Aktie auf "Add" von "Buy" heruntergestuft und das Kursziel auf 300 von zuvor 450 Franken deutlich reduziert.

