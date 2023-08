Aktien Schweiz mit leichten Aufschlägen

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit moderaten Aufschlägen beendet, höhere Kursgewinne konnten im Handelsverlauf erneut nicht gehalten werden. Zunehmend rückt am Markt das Treffen der Notenbanker in den Blick, das am Donnerstag in Jackson Hole beginnt. Die Hoffnungen des Aktienmarktes ruhen auf möglicherweise taubenhaften Aussagen auf dem Treffen, wo am Freitag US-Notenbankgouverneur Jerome Powell sprechen wird.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 10.876 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber, unverändert schlossen Nestle und Richemont. Umgesetzt wurden 16,14 (zuvor: 15,58) Millionen Aktien. Klare Präferenzen ließen sich bei Anlegern nicht ausmachen. An der Spitze des SMI stand die Aktie der UBS mit Aufschlägen von 2,1 Prozent. Logitech gewannen 1,7 Prozent. Technologieaktien waren auch europaweit gut gefragt. Die Papiere von Holcim erholten sich von den Vortagesverlusten wieder etwas und stiegen um 0,9 Prozent.

Bei den Pharmariesen rückten Novartis um 0,7 Prozent vor. Die Aktie des Wettbewerbers Roche (-0,5%) hatte wie bereits zu Wochenanfang das Nachsehen. Während die Aktie des Luxuswertes Richemont unverändert aus dem Handel ging, gaben die Titel des Wettbewerbers Swatch im breiteren Markt deutlich um 1,9 Prozent nach. Aktuelle Exportdaten zeigten, dass die Ausfuhren von Schweizer Uhren im Juli leicht gesunken waren.

Tagesverlieren waren Swisscom mit Abschlägen von 0,7 Prozent. Kühne & Nagel büßten 0,6 Prozent ein.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2023 11:55 ET (15:55 GMT)