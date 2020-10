Aktien Schweiz mit leichten Verlusten zu Wochenbeginn

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem leichten Minus hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag beendet. Während Finanzwerte von besser als erwartet ausgefallenen Zahlen von Julius Bär profitierten, sorgte die durch Europa ziehende zweite Corona-Welle für Sorgenfalten bei den Anlegern. Anfängliche Gewinne konnten nicht behauptet werden.

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 10.184 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 43,79 (zuvor: 44,64) Millionen Aktien.

Credit Suisse stiegen um 4,4 Prozent, UBS um 3,0 Prozent. Die beiden Bankwerte fuhren dabei im Fahrwasser von Julius Bär. Der Vermögensverwalter hatte Zahlen vorgelegt, die besser als erwartet ausgefallen waren. So stieg das verwaltete Vermögen im dritten Quartal um 3 Prozent auf 413 Milliarden Franken. Auch die Netto-Neugeldzuflüsse nahmen deutlich zu. Die Aktie rückte daraufhin um 6,2 Prozent vor. UBS wird am Diensdtag einen Blick in die Bücher gewähren.

Gut liefen auch Versicherungswerte: Zurich Insurance verbesserten sich um 1,5 Prozent, Swiss Re um 0,7 Prozent. Zurich konnte sich über eine Kurszielerhöhung von Morgan Stanley freuen. Man halte den deutlichen Aufschlag zu den Papieren der Wettbewerber für gerechtfertigt aufgrund der Kapitalstärke und der starken Präsenz auf Märkten mit steigenden Versicherungsprämien, hieß es von den Analysten. Partners Group gewannen 0,1 Prozent. Der Vermögensverwalter kauft knapp die Hälfte an dem Mautunternehmen Telepass.

Für den Pharma-Konzern Roche ging es um 0,3 Prozent abwärts. Die Meldung, dass die US-Gesundheitsbehörde eine Anwendung des Krebsmittels Venclexta zugelassen hat, konnte die Aktie nicht nachhaltig stützen. Der Wettbewerber Novartis gab 0,5 Prozent ab. Das Index-Schwergewicht Nestle schloss ebenfalls 0,5 Prozent tiefer.

Das Nachsehen hatten mit den Corona-Sorgen vor allem zyklische Werte. Lonza knickten um 2,7 Prozent ein und waren damit Tagesverlierer. Sika verloren 1,7 Prozent und Lafargeholcim 0,8 Prozent.

October 19, 2020 11:46 ET (15:46 GMT)