Aktien Schweiz mit leichter Erholung nach jüngsten Abgaben

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach zuletzt fünf Handelstagen mit Abgaben hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag leicht erholt. Allerdings bleiben die Belastungsfaktoren für den Markt bestehen, hieß es. So dürften die Notenbanken bei den Zinserhöhungen weiter auf dem Gaspedal bleiben, was die Wahrscheinlichkeit einer globalen Rezession deutlich erhöht.

"Aktien haben stark an Wert verloren, da die Fed die Zinssätze aggressiv angehoben und angedeutet hat, dass noch viele weitere Zinserhöhungen folgen werden. Die Rezessionsängste nehmen zu, was die Aktienauswahl deutlich erschwert", sagte Fiona Cincotta, leitende Finanzmarktanalystin bei City Index.

Der SMI verbesserte sich um 0,5 Prozent auf 10.126 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 41,27 (zuvor: 43,05) Millionen Aktien.

Unternehmensmeldungen waren dünn gesät. Vielfach sorgten Analystenaussagen für Kursbewegungen. So fielen die Aktien von SGS um 2,9 Prozent, nachdem RBC die Papiere auf "Sectorperform" von "Outperform" heruntergestuft hat. Die Risiken für die Test-, Inspektions- und Zertifizierungsbranche sind im laufenden Jahr deutlich gestiegen, so die Begründung. Zwar seien die Konsenserwartungen für das Unternehmen nicht offensichtlich unbegründet. Die Analysten verweisen hierzu auf die Resilienz infolge des hochdiversifizierten Geschäftsmodells sowie auf Rückenwind durch die Inflation und die niedrige Vergleichsbasis. Doch im besten Fall sehen die Analysten wenig Spielraum für positive Überraschungen.

Zurich Insurance (+1,1%) erwartet durch die Umstellung der Finanzberichterstattung auf den neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 17 ab Januar 2023 keine großen Auswirkungen. Die Änderungen betreffen nur die Finanzberichterstattung, an der Geschäftstätigkeit - den Aktivitäten, dem Geschäftsmodell oder der Strategie - ändert sich nichts, wie der Versicherer mitteilte. Auswirkungen auf Einnahmen und Erträge seien voraussichtlich begrenzt.

