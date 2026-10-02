DAX 25.231 +1,2%ESt50 6.239 +1,0%MSCI World 4.894 -0,2%Top 10 Crypto 11,35 -2,4%Nas 27.207 +1,2%Bitcoin 75.769 +0,5%Euro 1,1255 +0,1%Öl 101,4 -0,9%Gold 4.139 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien Schweiz mit leichter Erholung - Novartis-Aktie nach Medikamenten-Deal mit Abgaben

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
88.14 EUR 2.36 EUR 2.75 %
Charts | News | Analysen
Julius Bär
78.12 EUR 0.38 EUR 0.49 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
124.58 EUR -1.00 EUR -0.80 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
637.00 EUR 2.60 EUR 0.41 %
Charts | News | Analysen

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich zum Wochenausklang von den jüngsten Abgaben moderat erholt und mit einem leichten Plus geschlossen. Es stützten Konjunkturdaten aus Europa und den USA. Die EU-Verbraucherpreise sind mit plus 2,5 Prozent in der Kernrate nicht noch stärker als erwartet gestiegen. Nach den Preisdaten aus Frankreich und Deutschland hatten einige Anleger unangenehme Überraschungen nicht ausgeschlossen. Eingebremst wurde der Markt von den Abgaben beim Index-Schwergewicht Novartis.

Werbung

Am Nachmittag folgte dann ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht. Die US-Wirtschaft hat im September lediglich 29.000 Stellen geschaffen, die Prognose hatte bei 84.000 gelegen. Die Daten sprechen gegen schnelle Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Die Erwartungen an einen Zinsschritt der Fed im Oktober lagen vor den Daten bei rund 22 Prozent. Die an den Märkten eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober fiel nach der Lesung auf 16 Prozent.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 13.661 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber.

Bei den Einzelwerten ging es für die Novartis-Aktie um 1,5 Prozent nach unten. Novartis hat sich über eine milliardenschwere Vereinbarung in China einen Medikamentenkandidaten für Autoimmunerkrankungen gesichert. Der Pharmakonzern hat einen bis zu 7,8 Milliarden US-Dollar schweren Deal mit der chinesischen Abogen Biosciences geschlossen. Er kann damit das Medikament einlizenzieren und erhält auch Optionen auf künftige Therapien. Novartis zahlt vorab 575 Millionen US-Dollar. Bei Ausübung aller Optionen können bis zu 7,2 Milliarden Dollar zusätzlich fällig werden, wie Abogen mitteilte.

Werbung

Julius Bär will in Kürze ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 600 Millionen Franken starten und nach dem Abschluss einer behördlichen Untersuchung in ihrem Heimatland Kapital an die Aktionäre zurückgeben. Julius Bär hat mit dem neuen Rückkaufprogramm ein weiteres positives Signal gesetzt, hieß es von JP Morgan. Für die Aktie ging es um 2,0 Prozent aufwärts.

Partners Group gewannen 1,0 Prozent. Die Private-Equity-Gesellschaft strukturiert einen ihrer Flaggschiff-Fonds (Global Value Sicav) um, der Anfang des Jahres die Auszahlungen an Investoren begrenzt hatte, und spaltet ihn in zwei Teilportfolios auf.

ABB rückten um 2,9 Prozent vor. Hier trieb weiterhin die Zuversicht über andauernde Investitionen in KI-Infrastruktur, hieß es aus dem Handel.

Werbung

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2026 11:42 ET (15:42 GMT)

Aktuelle Novartis Aktie News

Werbung

Novartis Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.10.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
22.09.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
18.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
17.09.26 Novartis Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.