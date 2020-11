Aktien Schweiz mit mageren Aufschlägen

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Dienstag erneut nicht mit den übrigen Börsen in Europa mithalten können. Die Aussicht auf eine schnelle Verfügbarkeit von Impfstoffen sorgte unverändert für eine Rotation in zyklische Werte. Die defensiven Schwergewichte Nestle (plus 0,3 Prozent), Roche (minus 0,9 Prozent) und Novartis (plus 0,8 Prozent) seien da weniger gefragt, hieß es zu den mageren Aufschlägen in der Schweiz. Novartis hielten sich unter den defensiven Schwergewichten noch am besten. Der Pharmakonzern will für 2,5 Milliarden US-Dollar Aktien zurückkaufen.

Gestützt wurden die Börsen auch von der Ankündigung einer geregelten Amtsübergabe durch US-Präsident Donald Trump an Joe Biden - ebenso, dass Biden die ehemalige US-Notenbankchefin Janet Yellen zur neuen Finanzministerin machen will. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 10.492 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktien. Umgesetzt wurden 61,07 (zuvor: 52,4) Millionen Aktien.

Die zyklischen Finanztitel Credit Suisse und UBS gehörten erneut mit Aufschlägen von 3,9 bzw. 0,8 Prozent zu den Gewinnern der Rotation am Aktienmarkt. Dass die Großbank Credit Suisse im laufenden vierten Quartal ihre Minderheitsbeteiligung an der Hedge-Funds-Gesellschaft York Capital Management wertberichtigen und dafür rund 450 Millionen US-Dollar veranschlagen muss, belastete die Aktie nicht.

Lafargeholcim legten um 3 Prozent zu - gestützt durch Geschäftszahlen und Ausblick des irischen Wettbewerbers CRH. Nach einer Hochstufung durch die Credit Suisse stiegen Richemont um 2,4 Prozent.

Am breiten Markt stiegen Aryzta um weitere 1 Prozent. Nachdem die US-Investmentgesellschaft Elliott Management den Wunsch nach Übernahme des Backwarenkonzerns bekräftigt hatte, kamen nun Personalien gut an. Das Unternehmen berief Marcus Opitz zum Chief Restructuring Officer und Armin Bieri zum Chief Transformation Officer. Opitz soll für die Veräußerungsstrategie des Unternehmens verantwortlich sein, während Bieri die strategische Neuausrichtung der Kernmärkte und -geschäfte leiten soll.

