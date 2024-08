Aktien Schweiz mit massivem Abverkauf - Nestle leicht im Plus

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit massiven Verlusten beendet. Grund waren sich verstärkende Konjunktursorgen nach sehr schwachen US-Arbeitsmarktdaten.

Die Zahl der Beschäftigten ist in den USA im Juli nur um 114.000 gestiegen, erwartet worden war ein Plus von 185.000. Auch stieg die Arbeitslosenquote auf 4,3 Prozent, was ebenfalls klar über der Prognose von 4,1 Prozent liegt. Die Daten unterstreichen die Sorge vor einer Rezession in den USA, hieß es. Zugleich stieg die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank aggressiver als bisher erwartet die Zinsen senken wird.

Der SMI verlor 3,6 Prozent auf 11.876 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursverlierer und mit Nestle 1 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 37,32 (zuvor: 21,09) Millionen Aktien.

Unter kräftigem Verkaufsdruck standen vor allem konjunktursensible Aktien und Technelogiewerte. So brachen ABB kräftig um 8,4 Prozent ein. Auch Holcim (-6,9%), Sika (-6,9%) und Geberit (-5,4%) verzeichneten massive Abgaben. Die Aktie von Logitech lag mit Abschlägen von 7,7 Prozent ebenfalls tief im roten Bereich. Kräftig nach unten ging es auch bei den Finanzwerte: UBS erloren satte 9,5 Prozent, Partners Group 6,7 Prozent.

Relativ gut in dem sehr schwachen Umfeld hielten sich die eher defensiven Index-Schwergewichte. Die Aktie des Lebensmittelriesen Nestle stieg sogar leicht um 0,3 Prozent zu. Bei den Pharmariesen hielt sich Roche mit Abschlägen von 1,6 Prozent noch vergleichsweise gut. Novartis gaben mit einem Minus von 2,0 Prozent etwas deutlicher nach.

Im breiteren Markt gaben Interroll nach schwachen Zahlen für das erste Halbjahr und einem vorsichtigen Ausblick 7,2 Prozent ab. Auch Mobimo hatte Halbjahreszahlen vorgelegt, die am Markt jedoch gut aufgenommen wurden. Die Aktie des Immobilien-Unternehmens stieg um 0,8 Prozent.

August 02, 2024 11:49 ET (15:49 GMT)