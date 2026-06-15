DAX24.915 +0,1%Est506.255 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2600 -1,7%Nas26.571 -0,4%Bitcoin56.749 -0,8%Euro1,1618 +0,2%Öl79,01 -5,2%Gold4.343 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich knapp höher - unter 25.000-Punkten -- SpaceX übernimmt in Milliardendeal KI-Spezialisten Cursor -- Micron, DroneShield, GM, Lockheed Martin, Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus
Top News
WM-Aktion von finanzen.net ZERO: Schon 60 € WM-Bonus nach Kantersieg gegen Curaçao WM-Aktion von finanzen.net ZERO: Schon 60 € WM-Bonus nach Kantersieg gegen Curaçao
Kursfeuerwerk der Redcare Pharmacy-Aktie geht weiter - UBS und Deutsche Bank heben Kursziele an Kursfeuerwerk der Redcare Pharmacy-Aktie geht weiter - UBS und Deutsche Bank heben Kursziele an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Schweiz nach ereignisarmem Geschäft etwas fester

16.06.26 17:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
44,14 CHF 0,91 CHF 2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cicor Technologies Ltd.
128,60 CHF -6,40 CHF -4,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
185,95 CHF -2,10 CHF -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
119,70 CHF -0,52 CHF -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
324,00 CHF -2,10 CHF -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siegfried Holding AG
66,90 CHF -5,50 CHF -7,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Dienstag etwas fester tendiert. Wie schon am Vortag berichteten Marktteilnehmer davon, dass die SMI-Schwergewichte den Leitindex bremsten. Zugleich machte sich Skepsis über das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges breit, zumal über Details weiter kaum etwas bekannt ist und Hoffnungen auf ein Ende des Krieges schon wiederholt enttäuscht wurden. Die formelle Unterzeichnung soll am Freitag stattfinden. Immerhin sanken aber die Ölpreise weiter und dämpften Inflationssorgen.

Als weiterer Bremser dürfte die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung in den USA gesorgt haben, hieß es. Außerdem entscheidet am Donnerstag auch die Schweizer Nationalbank über die Zinsen. In beiden Fällen wird mehrheitlich aber mit unveränderten Zinsen gerechnet.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 13.762 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 25,30 (Montag: 27,13) Millionen Aktien.

Favorisiert wurden zyklische Aktien: Amrize verteuerten sich um 2,1 und ABB um 1,7 Prozent. UBS gewannen 1,7 Prozent, wobei europaweite Finanzwerte an der Spitze lagen. Die als weniger zyklisch geltenden Pharmaschwergewichte Roche und Novartis gaben um 0,6 bzw. 0,4 Prozent nach.

Kühne+Nagel gaben um weitere 1,1 Prozent nach, weil mit der avisierten Öffnung der Straße von Hormus die Frachtraten wieder sinken dürften.

In der zweiten Reihe verloren Cicor knapp 5 Prozent. Der Auftragsfertiger hatte den Verkauf des Standorts Tunesien im Zuge der Umsetzung eines Integrations- und Produktivitätsprogramms angekündigt. Siegfried litten stark unter einer Abstufung auf "Neutral" von "Buy" durch die UBS. Der Kurs sackte um 7,6 Prozent ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2026 11:40 ET (15:40 GMT)

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
11.06.2026Novartis HoldJefferies & Company Inc.
09.06.2026Novartis BuyDeutsche Bank AG
04.06.2026Novartis HoldJefferies & Company Inc.
27.05.2026Novartis BuyDeutsche Bank AG
05.05.2026Novartis OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.06.2026Novartis BuyDeutsche Bank AG
27.05.2026Novartis BuyDeutsche Bank AG
05.05.2026Novartis OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.04.2026Novartis BuyDeutsche Bank AG
30.03.2026Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.06.2026Novartis HoldJefferies & Company Inc.
04.06.2026Novartis HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Novartis NeutralUBS AG
29.04.2026Novartis Equal WeightBarclays Capital
28.04.2026Novartis HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.04.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
31.03.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
20.03.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.01.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen