Aktien Schweiz nach jüngsten Gewinnen etwas schwächer

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den jüngsten kräftigen Gewinnen hat der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag mit Abgaben geschlossen. Vor allem die Verluste bei den zuletzt gesuchten Index-Schwergewichten belasteten das Sentiment. "Bullen und Bären liefern sich weiter ein erbittertes Tauziehen", hieß es von QC Partners zum aktuellen Geschehen. Dabei spiegele das Hin und Her das Umfeld wider.

Die Bewertungen seien zwar günstig, die wirtschaftlichen Aussichten allerdings alles andere als rosig. Die Hauptthemen seien weiter Inflation, die Entwicklung an den Anleihemärkten, das Risiko eines russischen Gas-Lieferstopps und das Vorgehen der Zentralbanken zur Eindämmung der Inflation, so die Analysten.

Der SMI verlor 0,9 Prozent auf 10.810 Punkte und schloss damit nur knapp über dem Tagestief. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 7 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 31,4 (zuvor: 37,86) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten verloren die Aktien von Nestle, Roche und Novartis zwischen 1,1 und 1,7 Prozent. Gegen den europäischen Trend, wo es für die Banken mit guten US-Vorgaben leicht nach oben ging, zeigten sich die Aktien von CS Group (-0,2%) und UBS (-1,0%) mit Abgaben.

Die Credit Suisse teilte mit, trotz eines schwierigen Marktumfelds ihre Strategie im Rahmen eines umfassenden Kostensenkungsprogramms neu auszurichten. Die Bank erklärte, dass sie bis 2023 Einsparungen von 200 Millionen Franken durch die Konsolidierung ihrer Technologie-Plattform anstrebt. Mittelfristig sollen weitere 400 Millionen Franken an Synergien hinzukommen.

Für die Helvetia-Aktie ging es dagegen um 1,4 Prozent nach oben. Das Unternehmen übernimmt weitere 10 Prozent des Aktienkapitals von Caser und besitzt nun 80 Prozent am spanischen Versicherer. Zudem veräussert Caser ihren Anteil an der Lebensversicherungsgesellschaft Sa Nostra Vida an die Caixabank. Mit diesen beiden Transaktionen stärke Helvetia die Position in Spanien sowie das Nicht-Lebengeschäft innerhalb der Gruppe, so das Unternehmen.

