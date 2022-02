Aktien Schweiz nach russischer Invasion der Ukraine sehr schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Der russische Einmarsch in die Ukraine hat am Donnerstag auch am schweizerischen Aktienmarkt zu einer Verkaufswelle geführt. Der SMI verlor 2,3 Prozent auf 11.672 Punkte. Von den 20 SMI-Werten verzeichneten 18 Kursverluste. Einzige Gewinner waren Givaudan (+1,9%) und Lonza (+0,7%). Umgesetzt wurden 61,06 (zuvor: 33,48) Millionen Aktien.

Die Verluste zogen sich durch alle Sektoren, besonders betroffen waren aber die Banken - einerseits wegen der Furcht vor einem Konjunktureinbruch als Folge des Konflikts, andererseits wegen des drohenden Ausschlusses Russlands vom Zahlungsnetzwerk SWIFT im Rahmen weiterer Sanktionen. Daneben belasteten sinkende Marktzinsen: Weil Anleger verstärkt in den sicheren Hafen des Anleihemarkts flüchteten, verringerten sich dort die zuletzt stark gestiegenen Renditen, die auch den Aktienkursen der Banken Auftrieb gegeben hatten. Credit Suisse fielen um 4,5 Prozent und UBS um 8,6 Prozent.

Auch die Luxusgüterindustrie dürfte der Konflikt hart treffen. Auf Russland und die Ukraine entfielen zwar nur 4 bis 5 Prozent der weltweiten Nachfrage, merkte Bernstein an. Aber wegen der ausgeprägten Ungleichheit von Einkommen und Wohlstand in diesen Ländern würden dort schwerpunktmäßig hochpreisige Produkte verkauft. Das werde Richemont mit seiner Juweliermarke Cartier zu spüren bekommen, so Bernstein. Richemont gehörten mit minus 6,6 Prozent ebenfalls zu den größten Verlierern.

Unter den Konjunkturzyklikern verbilligten sich Holcim um 4,3 Prozent. ABB, Geberit und Sika verzeichneten Abgaben von 1,9 bis 3,4 Prozent.

Selbst die als defensiv geltende Nestle-Aktie konnte sich dem Verkaufsdruck nicht entziehen. Sie schloss mit einem Minus von 2,5 Prozent.

In der zweiten Reihe verloren Adecco 6,1 Prozent. Zahlen und Ausblick des Personaldienstleisters verpufften.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2022 11:52 ET (16:52 GMT)