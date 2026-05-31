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Aktien Schweiz nach Vortagesabsturz stabilisiert

02.06.26 17:56 Uhr
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Aktien
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VAT
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DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Dienstag nach dem Vortageseinbruch stabilisiert. Händler sprachen mit Blick auf den Nahost-Konflikt von einer undurchsichtigen Gemengelage, die nicht zu Aktienkäufen eingeladen habe. Zwar hatte US-Präsident Donald Trump mitgeteilt, dass Israel und die vom Iran unterstützte Hisbollah einer Einstellung der Kampfhandlungen zugestimmt hätten, gleichwohl gab es Berichte, wonach Israel seine Attacken auf den Libanon fortgesetzt habe. Der SMI stagnierte bei 13.306 Punkten. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 22,49 (zuvor: 21,98) Millionen Aktien.

Belastet wurde die eidgenössische Börse erneut von Abgaben der beiden schwer gewichteten Pharmawerte Roche (-2,4%) und Novartis (-0,8%) - Roche halfen selbst ein akzeptierter Zulassungsantrag für Giredestrant in den USA nicht. Nestle verloren nur 0,1 Prozent. Der Lebensmittelriese arbeitet künftig mit dem Startup Helaina bei der Entwicklung von Säuglingsnahrung zusammen.

An der SMI-Spitze zeigten sich Logitech mit einem Aufschlag von 3,7 Prozent dank starker US-Vorlagen und einem positiven Kommentar von Vontobel. VAT (+5%) und AMS-Osram (+11,8%) profitierten von einer angehobenen Prognose bei STMicroelectronics.

Richemont legten um 0,7 Prozent zu, Swatch gar um 1,9 Prozent. Wegen der US-Zölle sind die Exporte von schweizerischen Uhren im April erheblich zurückgegangen. Insgesamt wurde ein Rückgang von rund 17 Prozent verbucht. "Das Umsatzvolumen sieht schwach aus, aber die Vergleichsbasis ist durch den zollbedingten Anstieg der US-Lieferungen im letzten Jahr stark verzerrt, sodass das zugrunde liegende Bild weniger schlecht ist, als die gemeldete Zahl vermuten lässt", urteilte Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel.

Implenia (+2,2%) überzeugte mit dem Ausblick. Barry Callebaut lieferte neue Mittelfristziele. Diese dürften die Anlegerstimmung nach der kürzlichen Prognosesenkung kaum nennenswert verändern, urteilte die UBS. Der Kurs sank um 1,2 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 11:56 ET (15:56 GMT)

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22.05.2026Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.05.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
27.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
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