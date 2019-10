Aktien Schweiz nach Vortagesverlusten stabilisiert

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Mittwoch mit der Börsenentwicklung in Europa nicht Schritt gehalten. Zwar verbuchte die eidgenössische Börse knappe Aufschläge, doch mehr als eine Stabilisierung nach den Vortagesabschlägen sahen Händler darin nicht. Etwas Rückenwind erhielten die Kurse aus China, denn die Volksrepublik setzt weiter auf eine Einigung zumindest in Teilbereichen im Handelskonflikt mit den USA. Zuletzt hatten neue US-Sanktionen gegen China für Verstimmung vor den ab Donnerstag beginnenden Handelsgesprächen gesorgt. Weniger dazu angetan, Aktien zu kaufen, war eine negative Studie von Morgan Stanley. Die Analysten sprachen von viel zu hohen Erwartungen an die Gewinnentwicklung der europäischen Unternehmen im vierten Quartal.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 9.830 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 41,92 (zuvor: 50,85) Millionen Aktien. Mit einem Aufschlag von 1,7 Prozent führten Swatch das Tableau der Gewinner an. Damit erholte sich das Papier des Uhrenherstellers aber lediglich vom Vortagesminus. Mit einem Minus von 1,7 Prozent präsentierten sich Sika dagegen ganz am Ende und knüpften nahtlos an die Vortagesschwäche an. Zurich Insurance kletterten mit Unterstützung der Citigroup um 0,5 Prozent. Die Analysten hatten das Kursziel um 17 Prozent angehoben und ihre Kaufempfehlung bekräftigt. Citi geht von einer weiter guten Kursentwicklung aus.

Unter den Nebenwerten verloren die Titel des Vermögensverwalters GAM 3,4 Prozent. Das Unternehmen hatte einen Bericht zurückgewiesen, wonach mit der italienischen Generali oder anderen Unternehmen Übernahme- bzw. Fusionsgespräche geführt wurden. Von Roll haussierten um 9,2 Prozent, nachdem der Konzern einen Großauftrag von einem britischen Automobilhersteller erhalten hatte. Das Unternehmen bezifferte das Auftragsvolumen im "zweistelligen Millionenbereich".

October 09, 2019 11:41 ET (15:41 GMT)