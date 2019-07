Aktien Schweiz ohne Impulse nahezu unbewegt

ZÜRICH (Dow Jones)--Unverändert hat der Aktienmarkt in der Schweiz den Donnerstag beendet. Die Vorgaben von der Wall Street vom Mittwoch waren mit neuen Allzeithochs zwar positiv. Doch waren die US-Börsen am Donnerstag wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen, so dass weitere Impulse von US-Seite ausblieben. Zudem hat sich der SMI in jüngster Zeit auf Allzeithoch bewegt, so dass die Luft nun recht dünn wird. Daneben verwiesen Händler auch darauf, dass am frühen Freitagnachmittag europäischer Zeit der US-Arbeitsmarktbericht publiziert wird, in dessen Vorfeld sich die Anleger wohl zurückhalten. Übergeordnet werden die Aktienmärkte weiter von niedrigen Markt- und Leitzinsen gestützt. Der SMI schloss unverändert bei 10.066 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber, unverändert schlossen 2 Aktien. Umgesetzt wurden 31,54 (zuvor: 45,26) Millionen Aktien.

Die Sika-Aktie blieb mit minus 0,4 Prozent hinter dem Markt zurück. Eine positive Analyse von Jefferies verfehlte ihre Wirkung. Die Analysten haben das Kursziel erhöht und empfehlen den Wert weiter zum Kauf. Allerdings hat sich der Wert in jüngster Zeit kräftig nach oben bewegt, seit Jahresanfang schlagen 37 Prozent zu Buche.

Für die Lafargeholcim-Aktie ging es um 0,5 Prozent nach oben. Die Deutsche Bank hat das Kursziel zwar leicht gesenkt, empfiehlt die Aktie aber weiter zum Kauf. Die Bank rechnet für das Unternehmen im zweiten Quartal mit einem robusten bereinigten EBITDA-Anstieg von 8 Prozent. Getragen werde dies vor allem durch die guten Ergebnisse in Europa und Asien-Pazifik, die das schwächere Geschäft in der Region Afrika/Naher Osten überkompensieren könnten.

Richemont setzten ihre Stärkephase fort und legten nochmals 0,6 Prozent zu. Nach dem extrem schwachen Vorjahr befindet sich die Aktie auf Erholungskurs.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 04, 2019 11:42 ET (15:42 GMT)