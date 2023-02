Aktien Schweiz retten knappes Plus ins Ziel

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Dienstag gut behauptet geschlossen. Gleichwohl verhinderten Gewinnmitnahmen am Nachmittag höhere Aufschläge. Der Inflationsdruck in den USA hat im Januar zwar weiter nachgelassen, allerdings weniger stark als erwartet. Die Daten zeigten, dass die Fed noch einiges zu tun habe, sagte IG-Analyst Chris Beauchamp. Von daher sei es keine Überraschung, wenn mehr Gewinnmitnahmen als Käufe zu beobachten gewesen seien, hieß es vom Vermögensverwalter QC Partners. Der SMI rettete 0,2 Prozent Aufschlag ins Ziel und schloss bei 11.232 Punkten. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber, unverändert schlossen Novartis. Umgesetzt wurden 42,57 (zuvor: 44,53) Millionen Aktien.

Europaweit gesucht waren Telekommunikationstitel, nachdem Liberty Global bei Vodafone eingestiegen war. In der Schweiz zogen Swisscom um 0,6 Prozent an - auch beflügelt von einem positiven Analystenkommentar durch Julius Bär. Die Aktie der Credit Suisse erholte sich leicht von der jüngsten Talfahrt und legte um 2,0 Prozent zu. Die Bank investiert in die digitale Finanzinfrastruktur von Taurus, beide Unternehmen sprachen von einer strategischen Partnerschaft. Allerdings legten UBS mit plus 1,2 Prozent ebenfalls deutlich zu. Bankenwerte in Europa profitierten von Zinsspekulationen.

SGS (-1,0%) wurden von einem negativen Analystenkommentar der Societe Generale belastet. Unter den Nebenwerten zogen Basilea um 3,6 Prozent an. Das Biopharmaunternehmen hatte mit überzeugenden Geschäftszahlen aufgewartet und auch einen starken Ausblick vorgelegt. So stellte die Gesellschaft einen "signifikanten Anstieg des Konzerngewinns" in Aussicht.

