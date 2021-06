Aktien Schweiz schließen auf Allzeithoch - US-Jobdaten stützen

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Freitag ein neues Allzeithoch erklommen. Mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktdaten waren ganz nach dem Geschmack der Anleger ausgefallen. Sie fielen nicht so gut aus, dass sie Zingsängste geweckt hätten, aber nicht so schwach, um Konjunktursorgen hervorzurufen. Auch die weiteren Fortschritte in der Anti-Corona-Kampagne stützten den Markt, denn die Zahl der Neuinfizierten war in der Schweiz und in vielen anderen Ländern mit der steigenden Geimpftenquote weiter deutlich gesunken.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 11.571 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 26,81 (zuvor: 27,86) Millionen Aktien. Pharmawerte waren Trumpf unter den Einzelwerten. Teilnehmer lasen darin eine defensive Ausrichtung der Anleger. So steigerten sich Novartis um 0,5 Prozent, Roche um 1,3 Prozent, Alcon um 1,2 Prozent. Dagegen wurden Zykliker und Finanzwerte verschmäht. Holcim fielen 0,9 Prozent. Credit Suisse 0,4 Prozent und UBS 1,1 Prozent - letztere belastet durch gesunkene Marktzinsen.

Die Swatch-Tochter Nivarox hatte eine Untersuchung der Wettbewerbskommission am Hals. Angeblich hat Nivarox ihre führende Marktposition als Komponentenzulieferer für mechanische Uhrwerke missbraucht. Swatch verbilligten sich um 1,1 Prozent. Dagegen bauten Richemont (+0,2%) die Rally noch etwas aus, die der Wert seit dem späten Mai gestartet hatte. AMS verkauft die Sparte Digital Systems in Nordamerika an Acuity Brands. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. AMS rückten um 4,4 Prozent vor.

