Aktien Schweiz schließen behauptet - Swiss Re nach Zahlen schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Gut behauptet hat die Aktienbörse in der Schweiz den Freitag beendet. Gegen Mittag wurde der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht publiziert. Im vergangenen Monat entstanden in den USA außerhalb der Landwirtschaft etwas weniger Stellen als prognostiziert. Dies dürfte Befürchtungen lindern, dass die US-Notenbank länger an ihrem straffen geldpolitischen Kurs festhalten könnte. Insgesamt vermochten die Daten aber nicht, den Aktienmarkt stärker nach unten oder oben zu bewegen. Im Blick standen ferner die Quartalsberichte der US-Giganten Amazon und Apple. Während die Zahlen von Amazon die Erwartungen klar übertroffen haben, überzeugte der Quartalsausweis von Apple nicht in allen Punkten.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 11.098 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 15,35 (zuvor: 16,51) Millionen Aktien.

Mit Swiss Re und Sika legten zwei Unternehmen aus dem SMI Zahlenausweise vor. Die Aktien von Swiss Re notierten mit 1,6 Prozent Minus schwach. "Zahlen und Ausblick waren so genau im erwarteten Rahmen, dass sie fast langweilig waren", kommentierte ein Händler. Wie erhofft konnten die Prämien stärker gesteigert werden als die tatsächlichen Schäden. Da einige Marktteilnehmer nach den Daten zum Halbjahr wohl auf eine Erhöhung der Jahresprognose gehofft hatten, hätten gleich am Morgen Gewinnmitnahmen eingesetzt.

Als überraschend stark wurden die Zahlen und vor allem der Ausblick von Sika im Handel bezeichnet. Der Hersteller von Bauchemie leidet weniger unter Inflation und Margendruck als befürchtet. Der Umsatz legte im ersten Halbjahr in lokaler Währung um 7,9 Prozent zu, die Materialmarge kletterte trotz Inflation auf 52,7 Prozent. Der Nettogewinn kam zwar kurzfristig unter Druck, der operative Cashflow stieg jedoch an und der Jahresausblick wurde bestätigt. Für die Aktie ging es um 4 Prozent nach oben.

Bei den Zahlen des Duty-Free-Shop-Betreibers Dufry war gut nicht gut genug. "Die Belebung im Reiseverkehr zeigt sich noch deutlicher als erhofft", sagte ein Händler. So sprang das organische Wachstum gegenüber Vorjahr um 31,5 Prozent inklusive der Integration von Autogrill an. Im Ausblick zeigt sich Dufry optimistisch und geht von einem anhaltenden Momentum in der Reisetätigkeit aus. Dennoch ging es mit der Aktie nach Gewinnen im frühen Geschäft schließlich um 1 Prozent nach unten.

Belastet wurde der Leitindex von den Schwergewichten Roche (-0,7%) und Nestle (-1,1%).

