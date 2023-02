Aktien Schweiz schließen etwas fester - Hausse bei Meier Tobler

ZÜRICH (Dow Jones)--Die verhalten positive Stimmung der vergangenen Sitzungen am schweizerischen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Händler sprachen eher von einem Andauern der jüngsten Seitwärtsbewegung, denn echte Kauflaune sei nicht zu beobachten gewesen. Daran änderten auch die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten nichts, die mehrheitlich ein rosiges Bild der US-Wirtschaft malten.

Damit hellten sich zwar die Konjunkturaussichten auf, zugleich rief dieser Umstand Anlegern aber Inflations- und damit Zinsängste in Erinnerung. Die Analysten von Goldman Sachs Asset Management sehen den Zinsgipfel in den USA nun bei 5,5 Prozent. Der SMI legte um 0,4 Prozent auf 11.273 Punkte zu. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 35,96 (zuvor: 42,58) Millionen Aktien.

Im Luxusgütersektor wurden Richemont (+1,5%) von Kering mit nach oben gezogen. Analysten sahen bei Kering trotz schwacher Geschäftszahlen eine Entwicklung zum Besseren. Sonova (+1,5%) wiederum profitierten von guten Geschäftszahlen des australischen Hörsystemanbieters Cochlear. Das Schwergewicht Nestle (-0,5%) wird am Donnerstag Geschäftszahlen vorlegen. Laut Analysten dürfte das organische Wachstum bei 8,6 Prozent gelegen haben, damit würde der Nahrungsmittelkonzern sein Ziel erreicht haben. Allerdings seien dafür vor allem Preisanhebungen verantwortlich, hieß es.

Kühne+Nagel verloren mit einer Abstufung durch die UBS 1,5 Prozent. Swisscom (+0,3%) hebt die Gehälter um 2,6 Prozent an. Bei Comet (-4,8%) wird ein neuer Finanzvorstand gesucht. CFO Lisa Pataki wird Ende August zurücktreten. Auf ein extrem erfolgreiches Jahr kann Meier Tobler zurückblicken. Anleger profitieren durch eine 20-prozentige Anhebung der Dividende, der Kurs schoss um 14,4 Prozent in die Höhe.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2023 11:42 ET (16:42 GMT)