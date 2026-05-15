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Aktien Schweiz schließen etwas fester - Logitech steigen kräftig

29.05.26 17:40 Uhr
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DOW JONES--Mit einem leichten Plus hat sich der schweizerische Aktienmarkt aus der Handelswoche verabschiedet. Die Hoffnung auf eine baldige Einigung zwischen den USA und dem Iran stützte das Sentiment. Laut US-Finanzminister Scott Bessent stehen die USA und der Iran kurz vor einer Einigung. Die Schlagzeilen wurden aber mit etwas Zurückhaltung im Handel zur Kenntnis genommen. Anleger wollten erst konkrete Fakten sehen, hieß es. Dennoch setzte der Ölpreis seine Abwärtsbewegung fort, der Brent-Preis reduzierte sich um 2,2 Prozent auf 91,69 Dollar. Dazu kam ein überraschend starker Einkaufsmanager-Index aus Chicago. Dieser stieg auf den höchsten Stand seit Januar 2022.

Der Iran werde die Kontrolle über die Straße von Hormus wahrscheinlich nicht aufgeben, da die Wasserstraße bei allen künftigen Atomverhandlungen mit Washington eine wichtige strategische Trumpfkarte bleibe, meinte SEB-Analyst Bjarne Schieldrop. "Der wahrscheinliche Ausweg aus diesem Krieg ist schon seit geraumer Zeit ein Abkommen, das im Grunde kein Abkommen ist, sondern vielmehr eine Vereinbarung, weiter zu verhandeln und strittige Fragen später zu klären", so der Chef-Rohstoffanalyst. "Im Grunde wird das Problem nur auf die lange Bank geschoben."

Der SMI verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 13.543 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 49,69 (zuvor: 17,92) Millionen Aktien. Unter den Einzelwerten zogen die Aktien von Logitech um 8,2 Prozent an und waren damit größter Gewinner im SMI. Der Technologie-Sektor gehörte zu den stärksten in Europa. Hier trieben die euphorisch gefeierten Geschäftszahlen von Dell die Kurse an. Der Computerhardware-Hersteller sprach von einem rasanten Wachstum bei Servern für künstliche Intelligenz für Rechenzentren. Zudem stützten Details zu einem neuen Vertrag mit dem US-Militär im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar.

Die defensiven Index-Schwergewichte zeigten sich überwiegend mit leichten Abgaben. So fielen die Papiere von Novartis und Nestle um 0,4 bzw. 0,5 Prozent. Dagegen stiegen Roche um 0,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 11:41 ET (15:41 GMT)

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