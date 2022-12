Aktien Schweiz schließen etwas fester - Luxusgüterwerte gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach den Weihnachtsfeiertagen etwas fester geschlossen. Teilnehmer berichteten von einem ruhigen Geschäft "zwischen den Jahren". Viele Anleger halten sich in diesen Tagen von der Börse fern. Gestützt wurde der Markt von Nachrichten aus China, wo die Corona-Lockerungen voranschreiten. So hebt das Land ab dem 8. Januar die Quarantäne-Pflicht für Einreisende auf. Positiv wurde an der Börse vermerkt, dass die Politik das Ende der Null-Covid-Politik stringent verfolgt und so das Wachstum schneller als erwartet einsetzen dürfte. Etwas bremsend wirkte im späten Verlauf die Wall Street, wo sich der Handel zurückhaltend präsentierte.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 10.839 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,85 (zuvor: 26,42) Millionen Aktien.

Auf die Lockerungen der Corona-Maßnahmen in China reagierte der Sektor der Luxusgüterhersteller positiv. Richemont stiegen um 3,3 Prozent, Swatch gewannen 2,7 Prozent.

Auch Zykliker gehörten zu den gefragten Werten. So steigerten sich ABB um 1,2 Prozent und Holcim um 0,7 Prozent.

Leicht im Plus notierten Credit Suisse (+0,1%). Die Aktie hat im laufenden Jahr wegen zahlreicher Probleme, hohen Verlusten und dem Umbau zwei Drittel ihres Wertes verloren. Im Minus lagen Alcon (-0,2%), Lonza (-0,4%) und Sonova (-0,3%).

Uneinheitlich tendierten die Schwergewichte Nestle (+0,3%), Novartis (+0,1%) und Roche (-0,4%).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 27, 2022 11:44 ET (16:44 GMT)