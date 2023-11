Aktien Schweiz schließen etwas fester - Richemont unter Druck

ZÜRICH (Dow Jones)--Aufschläge hat die Börse in der Schweiz am Montag verzeichnet. Trotz der Gewinne hielten sich die Anleger zurück, weil am Dienstag wichtige Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht werden. Gestützt wurde die Stimmung von der Freitagstendenz in den USA, als die Anleger ungeachtet der falkenhaften Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell vom Donnerstag in Aktien gegangen waren. Die Börsianer an der Wall Street gehen davon aus, dass die US-Notenbank mit Zinserhöhungen fertig ist. Allerdings zeigten sich die US-Börsen am Montagvormittag New Yorker Zeit bereits wieder mit leichten Abschlägen.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 10.590 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,03 (zuvor: 18,08) Millionen Aktien.

Richemont setzten die Abwärtsfahrt fort und verloren weitere 2 Prozent. Am Freitag war die Aktie um über 5 Prozent gefallen, weil der Luxusgüterhersteller in der ersten Hälfte seines Geschäftsjahres langsamer gewachsen ist. Dazu sprach Richemont von einem unbeständigen Umfeld und globalen Unsicherheiten. Am Montag schlossen Swatch unverändert.

Finanzwerte tendierten uneinheitlich. Während UBS 0,7 Prozent nachgaben, legten die Versicherungswerte Zurich Insurance (+0,8%), Swiss Re (+1,3%) und Swiss Life (+1,1%) zu.

Stärkster Wert im SMI waren Holcim mit einem Plus von 1,5 Prozent. ABB verteuerten sich um 1,2 Prozent. Etwas dahinter positionierten sich die Pharmagiganten Roche und Novartis mit Aufschlägen von 0,8 bzw 0,9 Prozent.

