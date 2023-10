Aktien Schweiz schließen etwas fester - Sandoz gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach einem wechselhaften Geschäft haben sich die Aktien in der Schweiz am Donnerstag mit Aufschlägen in den Handelsschluss gerettet. Am Vortag hatte sich die Wall Street fester präsentiert, doch die meisten Teilnehmer sahen darin eine kurzlebige Gegenbewegung. Am Donnerstag ging es an der Wall Street bereits wieder abwärts. Nach den jüngsten Abgaben sind Aktien zwar wieder günstiger geworden und auch die Saisonalität spräche für weitere Gewinne. Dem stehen aber die hohen Renditen im Weg, die Aktien relativ zu den Zinsmärkten unattraktiv machen. In diesem Umfeld warten Teilnehmer gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der näheren Aufschluss über die weitere Geldpolitik der US-Notenbank liefern kann. Die Vorzeichen waren uneinheitlich: die am Dienstag berichtete Zahl der offenen Stellen war stark, der ADP-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch schwach.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 10.783 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 16,68 (zuvor: 20,11) Millionen Aktien.

Nach dem eher enttäuschenden Börsendebüt der Novartis-Abspaltung Sandoz am Vortag gewann die Aktie nun 3,1 Prozent. Einige Analysehäuser haben sich positiv zu dem Wert geäußert. Berenberg zum Beispiel hebt hervor, dass die Aktie mit dem 6,4-fachen der EBITDA-Prognosen für 2024 gegenüber dem 10-fachen EBITDA bei den Branchenkollegen gehandelt wird. Der führende Marktanteil von Sandoz, die vielversprechende Biosimilar-Pipeline, das Margensteigerungspotenzial und die solide Bilanz werden laut Berenberg vom Markt derzeit offenbar unterschätzt. Die Aktie des Mutterkonzerns Novartis verlor 0,4 Prozent.

Dagegen stützten die anderen beiden Schwergewichte Nestle (+0,1%) und Roche (+1,1%) den Gesamtmarkt. Stärkster Wert waren Kühne + Nagel (+1,4%) Gegen den Trend verloren Holcim 1,3 Prozent.

