Aktien Schweiz schließen etwas fester - Schwergewichte stützen

ZÜRICH (Dow Jones)--Leichte Gewinne hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Montag verzeichnet. Am Freitag hat die Wall Street nach Börsenschluss in Europa noch deutliche Gewinne eingefahren. Hintergrund war eine Serie von Teuerungsdaten, die niedriger ausfielen als erwartet. Zudem hatte das Verbrauchervertrauen positiv überrascht. Die Anleger agierten indes vorsichtig, da Rezessions- und Zinsängste weiter im Hintergrund schwelen. Und in den USA ist am Montag der Empire State Manufacturing Index für den Großraum New York im August deutlich stärker abgesackt als erwartet.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 11.172 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 18,74 (zuvor: 26,41) Millionen Aktien.

Gestützt wurde der Markt von den drei Indexschwergewichten Novartis (+0,4%), Roche (+0,9%) und Nestle (+0,9%). Zu den gesuchten Werten gehörten ferner Givaudan, die sich um 2 Prozent verteuerten und Sika mit einem Plus von 1,7 Prozent.

Zurich Insurance fielen um 1,9 Prozent. Jefferies hat das Kursziel für die Aktie gesenkt. Eigentlich läsen sich die Halbjahresergebnisse gut, so Jefferies mit Blick auf den operativen Gewinn, der um 3,3 Prozent über den Marktschätzungen gelegen habe. Gleichwohl hat sich an der Einschätzung der Analysten nicht viel geändert. Sie votieren aufgrund eines Mangels an positiven Katalysatoren weiterhin mit "Halten".

Auch andere Finanzwerte waren nicht gesucht. Teilnehmer verwiesen auf die fallenden Renditen an den Anleihemärkten. UBS verloren 0,3 Prozent und Credit Suisse 1,1 Prozent.

August 15, 2022