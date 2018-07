Aktien Schweiz schließen etwas fester - SMI wieder über 9.000 Pkt

ZÜRICH (Dow Jones)--Am schweizerischen Aktienmarkt haben positive Konjunktur- und Unternehmensdaten sowie gute Vorlagen aus China für Aufwind gesorgt. So war der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland im Juli überraschend stark gestiegen. Gut kamen auch Pläne der chinesischen Regierung zur Förderung der heimischen Wirtschaft an, mit deren Hilfe die Auswirkungen der US-Strafzölle abgefedert werden sollen. Auf Unternehmensseite verlief die Berichtssaison überwiegend erfreulich. Gegen Ende der Sitzung kamen die Kurse von ihren Tageshochs zurück, als ein neuer Tweet von US-Präsident Donald Trump die Märkte erreichte, in dem er seine Zollpolitik erneut verteidigte.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 9.006 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 53,95 (zuvor: 38,58) Millionen Aktien. Zu den festesten Branchen in Europa zählte der Bankensektor. Bankaktien hatten bereits am Vortag in den USA dank wieder deutlich gestiegener Marktzinsen zu den Gewinnern gehört.

Allerdings trug auch die UBS zur positiven Branchenstimmung bei. "Der Gewinn überzeugt", sagte ein Marktteilnehmer zu den Geschäftszahlen der Großbank. Der Überschuss liege rund 20 Prozent über der Markterwartung. Dabei profitierte das Institut sowohl von einer starken Vermögensverwaltung als auch von einem deutlich höheren Ergebnis im Investmentbanking. Für die Aktie ging es um 4,3 Prozent nach oben.

Im Schlepptau von UBS stiegen Credit Suisse um 2,3 Prozent. Aus der Reihe tanzten Julius Bär mit einem Abschlag von weiteren 0,8 Prozent, nachdem der Kurs bereits am Vortag unter negativ aufgenommenen Geschäftszahlen gelitten hatte. Nun meldeten sich die Analysten mit negativen Einschätzungen und Kurszielsenkungen zu Wort. Nach überzeugenden Geschäftszahlen des Wettbewerbers Randstad zogen die Papiere des Arbeitsmarktdienstleisters Adecco um 2,6 Prozent an.

July 24, 2018 11:53 ET (15:53 GMT)