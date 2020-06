Aktien Schweiz schließen etwas fester - Stabilisierung

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich nach deutlichen Abgaben zur Wochenmitte am Donnerstag stabilisiert und etwas fester geschlossen. Gleichwohl blieben die Belastungsfaktoren des Vortages bestehen, nämlich die Sorge vor einer neuen Corona-Infektionswelle und Spekulationen über zusätzliche US-Zölle für Waren aus Europa. Vor allem die USA und Südamerika melden stark steigende Neuinfektionen. Die Hoffnungen auf eine rasche wirtschaftliche Erholung erhalten dadurch einen erheblichen Dämpfer.

"Die Hoffnungen auf einen schnellen Konjunkturaufschwung werden durch die Entwicklung in den USA erheblich gedämpft", sagte ein Händler. Nach Angaben vom Mittwoch wurden in den USA binnen 24 Stunden 35.900 neue Infektionsfälle verzeichnet - fast so viele wie zum bisherigen Höhepunkt der Krise im April. Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnte zudem davor, dass die jüngsten Kursgewinne nicht von Fundamentaldaten gedeckt seien.

Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 10.090 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 48,11 (zuvor: 60,54) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten standen einzelne konjunkturzyklische Werte unter Abgabedruck. So reduzierten sich Kühne + Nagel um 2,2 Prozent und Richemont gaben um 0,8 Prozent nach.

Mit Aufschlägen zeigten sich die defensiven Index-Schwergewichte. Für die Aktien von Novartis, Nestle und Roche ging es zwischen 0,2 und 1,6 Prozent nach oben.

Die Aktien des Haushaltsgeräteherstellers V-Zug feierten ihr Börsen-Debüt. Der erste Kurs hatte bei 72 Franken gelegen. Zum Handelsschluss zeigten sich die Papiere bei 78,15 Franken, ein Aufschlag von 8,5 Prozent zum ersten Kurs. Der Börsengang ist das Resultat der Abspaltung der V-Zug Gruppe von der Metall Zug Gruppe, die weiterhin rund 30 Prozent als strategische Beteiligung hält und Ankeraktionär bleibt. Beim Aktienkurs von Metall Zug bewirkte die Abspaltung einen Kursverlust von 32,7 Prozent auf 1.495 Franken. Hier hatte der erste Kurs am Donnerstag noch bei 1.500 Franken gelegen.

