Aktien Schweiz schließen etwas fester - Zykliker gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Leichte Gewinne hat die Schweizer Aktienbörse am Dienstag nach dem langen Wochenende verzeichnet. Die jüngst aufgekommenen Rezessionsängste haben - unter anderem wegen robuster US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag - wieder etwas nachgelassen. Am Markt besteht die Hoffnung, dass die Notenbanken die Inflation in den Griff bekommen, ohne eine Rezession auszulösen. Entscheidend für die weitere Sicht werden indes US-Inflationsdaten am Mittwoch sein. Zudem geht der Blick bereits auf die anlaufende Berichtssaison, denn am Freitag werden die US-Banken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo ihre Bücher öffnen.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 11.265 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 39,7 (zuvor: 39,1) Millionen Aktien. Kräftig aufwärts ging es mit den konjunkturnahen Aktien, während defensive Werte im Minus notierten. Unter den Zyklikern gewannen ABB 2,4 Prozent, Geberit 1,7 Prozent und Sika 2,3 Prozent. Gefragt waren auch die Luxusgüterwerte Richemont (+1,4%) und Swatch (+1,3%).

Unter den Finanzwerten verteuerten sich UBS um 1,1 Prozent und Credit Suisse um 0,8 Prozent. JPM erhöht das Kursziel von UBS und empfiehlt weiter, die Aktie überzugewichten. Laut den Analysten wird sich die UBS als Kraftpaket in der Vermögensverwaltung darstellen und 60 Prozent des Gewinns des Konzerns in diesem Bereich generieren. Auch die Versicherer Zurich Insurance (+1,3%) und Swiss Life (+1,3%) waren gesucht.

Kühne+Nagel liefen um 0,7 Prozent nach oben. Hier stützte auch die Erwartung, dass der Wert in den SMI aufsteigen könnte. Wegen der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS wird dort bald ein Platz frei. Die defensiven Indexschwergewichte gaben nach und lasteten so auf dem SMI. Nestle, Novartis und Roche fielen um jeweils 0,3 Prozent.

