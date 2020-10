Aktien Schweiz schließen etwas leichter

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Mittwoch im Minus geschlossen. Die Coronavirus-Pandemie mit neuen Rekordwerten bei den Neuinfektionen in vielen Ländern - darunter auch der Schweiz - belastete das Sentiment. Verstärkt wurden die Sorgen von einem Dämpfer aus der Pharmabranche: Die US-Konzerne Eli Lilly und Johnson & Johnson hatten Studien im finalen Stadium für Conona-Impfstoffe bzw- Mittel wegen Sicherheitsbedenken ausgesetzt. Der Markt sei zu optimistisch, wie schnell ein Gegenmittel die Pandemie aufhalten könnte, so Händler.

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 10.293 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und drei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 33,49 (zuvor: 38,2) Millionen Aktien. Gedrückt wurde der Markt von Abgaben des Schwergewichts Nestle, der Kurs büßte 0,9 Prozent ein. Die Schwergewichte aus dem Pharmasektor Roche und Novartis hielten sich mit Abgaben von jeweils 0,3 Prozent etwas besser.

Gegen diesen Trend aus dem Pharmabereich gewannen Alcon 0,9 Prozent. Die UBS-Analysten hatten sich positiv zur Aktie des Augenheilkundespezialisten geäußert. Die Ergebnisse von Johnson & Johnson ließen positive Rückschlüsse auf Alcon zu, urteilten die Experten. Die Geschäftszahlen der Amerikaner deuteten auf eine starke Erholung in den Bereichen Kontaktlinsen und Chirurgie hin, hieß es weiter.

Die Credit Suisse hat den früheren Manager der US-Banken Bank of America und Goldman Sachs, Christian Meissner, verpflichtet. Dieser soll die neue Einheit leiten, die das Investmentbanking stärker mit der Betreuung reicher Kunden verzahnt. Meissner schied bei Julius Bär aus dem Verwaltungsrat aus. Credit Suisse verloren 1 Prozent, Julius Bär 0,9 Prozent. Händler verwiesen bei den Kursbewegungen allerdings eher auf die Geschäftsausweise der US-Wettbewerber Bank of America, Goldman Sachs und Wells Fargo, die am Mittwoch berichtet hatten.

Unter den Nebenwerten gewannen Polyphor nach Erhalt zusätzlicher Fördermittel 7,6 Prozent. SHL schnellten um 11,3 Prozent in die Höhe. Der israelische Telemedizinspezialist kooperiert mit der Organisation Mayo Clinic aus den USA.

October 14, 2020 11:45 ET (15:45 GMT)