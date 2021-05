Aktien Schweiz schließen etwas leichter - Alcon schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Gewinnmitnahmen haben den Schweizer Aktienmarkt am Montag ins Minus gedrückt. Nach einem positiven Wochenschluss am Freitag sahen Teilnehmer die Gelegenheit Kasse zu machen. Der Leitindex bewegt sich weiter in der Nähe seines Allzeithochs, was viele Anleger zögern lässt. Die Zuversicht ist aber keineswegs aus dem Markt geschwunden, denn gute Unternehmenszahlen, starke Konjunkturdaten und die Hoffnung auf eine noch anhaltend lockere Geldpolitik wie auf ein Eindämmen der Corona-Pandemie sind weiter stützende Faktoren.

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 11.124 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 5 -gewinner gegenüber, unverändert schlossen 2 Aktien. Umgesetzt wurden 35,98 (zuvor: 40,15) Millionen Aktien.

Die Alcon-Aktie setzte ihre steile Abwärtsbewegung fort, die sie mit Quartalszahlen begonnen hatte. Sie verlor weitere 3,4 Prozent. Mit einem Plus von 9 Prozent seit Jahresstart liegt sie aber immer noch stärker im Markt als der Leitindex SMI. Die Lonza-Aktie verlor 2,4 Prozent oder 13,80 Franken. Lediglich ein kleinerer Teil ging auf das Konto der Dividendenzahlung, die bei 3 Franken lag.

Die Zurückhaltung der Anleger zeigte sich auch beim Verkauf von Bankenwerten und anderen konjunktursensiblen Titeln. So verloren ABB 0,8 Prozent, Holcim 0,3 Prozent, UBS 0,4 Prozent und Credit Suisse 0,8 Prozent.

Dagegen hielten sich die defensiven Schwergewichte Nestle (-0,1 Prozent) und Novartis (-0,1 Prozent) noch recht gut. Lediglich Roche (-0,5 Prozent) schnitten schwächer ab als der Gesamtmarkt.

Stärkster Wert im SMI waren Swatch mit einem Plus von 0,8 Prozent, während die Titel des Wettbewerbers Richemont 0,2 Prozent im Minus lagen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2021 11:40 ET (15:40 GMT)