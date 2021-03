Aktien Schweiz schließen etwas leichter - Finanzwerte gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Leichte Verluste haben die Aktien an der schweizerischen Börse am Mittwoch eingefahren. Besorgnis weckte die weiter rollende dritte Corona-Welle und die in vielen europäischen Ländern nur langsamen Fortschritte der Impfkampagnen. Zudem lasteten noch die kräftigen Verluste der Wall Street vom Vortag aus dem späten Geschäft. Aufhorchen ließ vor allem die Meinung des US-Notenbankchefs Jerome Powell, der am Dienstag vor dem Repräsentantenhaus sagte, die Preise einiger Anlagewerte seien erhöht. Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 11.064 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 36,04 (zuvor: 42,12) Millionen Aktien.

Die Roche-Aktie baute die Verluste vom Dienstag noch aus und verlor weitere 1,5 Prozent. Hier hatte die Einstellung des Phase-III-Versuchs zu Tominersen belastet, einem Mittel gegen die Huntington-Krankheit. Auch die Aktie des Wettbewerbers Novartis schloss im Minus, allerdings fiel es mit 0,4 Prozent bescheiden aus. Das dritte Schwergewicht Nestle gab 0,4 Prozent nach.

Angeführt wurde der SMI von Partners Group (+2,6 Prozent auf 1.205 Franken). Die Credit Suisse bestätigte ihre Einstufung "Outperform" für die Aktie und erhöhte das Kursziel auf 1.260 Franken. Die Analysten sprachen bei dem Vermögensverwalter von einer unternehmensspezifischen Wachstumsdynamik mit einträglichen Gebühren.

Finanzwerte profitierten von wieder steigenden Renditen. Credit Suisse, UBS, Zurich Insurance und Swiss Re gewannen zwischen 0,5 und 1 Prozent. Swatch (+0,2 Prozent) konnten sich kaum von den hohen Vortagsverlusten erholen, tendierten aber deutlich stärker als Wettbewerber Richemont (-1 Prozent).

