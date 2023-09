Aktien Schweiz schließen etwas leichter - Swiss Life gesucht

Werte in diesem Artikel

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Börse in der Schweiz hat den Mittwoch mit einer etwas leichteren Tendenz beendet. Die jüngst gestiegenen Ölpreise und in ihrem Gefolge Inflationssorgen und höhere Anleihrenditen lasteten auf dem Markt. Auslöser für die festen Ölpreise war die überraschende Verlängerung der Förderkürzung durch Saudi-Arabien am Vortag. Es fehlten die Kaufimpulse, sagten Teilnehmer, zumal vor den anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB). Zudem ist der September als schwacher Börsenmonat bekannt.

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 10.924 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 7 -verlierer gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 19,6 (zuvor: 17,64) Millionen Aktien.

Swiss Life verteuerten sich nach dem Halbjahresbericht um 2,1 Prozent. Als positiv bezeichneten die Analysten von Citi den Zuwachs des Betriebsergebnisses, die Entwicklung der Gebühren, die überzeugende Solvenz und den früher als erwartet gekommenen Zeitpunkt für den Aktienrückkauf. Allerdings stünden dem die Ertragsschwäche aus Immobilienprovisionen sowie üppiger als gedacht verbuchte Bewertungsverluste gegenüber.

Bankenwerte standen europaweit unter Druck, die UBS-Aktie verlor 2,3 Prozent. Für den Sektor ist es in diesem Jahr deutlich nach oben gegangen, momentan wird ein Teil dieser Gewinne wieder abgegeben. Die in Europa drohende Stagnation sowie eine mögliche Zinspause durch die Europäische Zentralbank (EZB) auf der kommenden Sitzung sprächen für Gewinnmitnahmen in dem Sektor. Die Einkaufsmanager-Indizes notierten teils deutlicher unter 50 und mahnten zur Vorsicht.

Luxusgüterwerte litten weiter unter den schwachen chinesischen Konjunkturdaten vom Vortag. Zahlreiche Wirtschaftsstimuli von Seiten Pekings konnten bislang nicht die Eintrübung der Konjunktur verhindern. Richemont verloren 5,2 Prozent und Swatch 2,7 Prozent.

Druck auf den Leitindex kam daneben von den beiden Pharmaschwergewichten Novartis (-0,7%) und Roche (-0,6%).

