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Aktien Schweiz schließen fester - Defensive Schwergewichte gesucht

30.03.26 17:48 Uhr
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Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
62,18 CHF -0,96 CHF -1,52%
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Amrize
43,38 CHF 0,09 CHF 0,21%
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Kühne + Nagel International AG (KN)
176,45 CHF 5,05 CHF 2,95%
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Nestlé SA (Nestle)
78,08 CHF 1,71 CHF 2,24%
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Novartis AG
119,82 CHF 0,68 CHF 0,57%
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Richemont
137,20 CHF -0,85 CHF -0,62%
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Swiss Life AG (N)
850,80 CHF 12,00 CHF 1,43%
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Swiss Re AG
131,15 CHF 2,60 CHF 2,02%
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Zurich Insurance AG (Zürich)
557,00 CHF 9,20 CHF 1,68%
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DOW JONES--Nach zwei Verlusttagen in Folge haben die schweizerischen Aktien am Montag eine Gegenbewegung verzeichnet. Im späten Handel erhielten die Kurse noch etwas Unterstützung von US-Präsident Donald Trump, der von Fortschritten bei den Verhandlungen mit dem Iran sprach. Dies ließ die Ölpreise von ihren Tageshochs zurückkommen.

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Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 12.674 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 19,33 (zuvor: 18,94) Millionen Aktien.

Gestützt wurde der SMI vom Schwergewicht Nestle, dessen Kurs um 2,2 Prozent stieg. Auch die ebenfalls schwergewichteten Pharmawerte Novartis (+0,6%) und Roche (+0,5%) waren gesucht.

Kühne + Nagel legten um rund 3 Prozent zu. Der Logistikkonzern dürfte von höheren Frachtraten profitieren, da Störungen von Seetransporten durch die Meerenge Bab al-Mandab, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet, teure Umwege erforderlich machen.

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Anleger griffen auch zu Versicherern. Swiss Life, Swiss Re und Zurich gewannen bis zu 2 Prozent.

Auf der Verliererseite fanden sich die Konjunkturzykliker ABB, die um 1,5 Prozent nachgaben. Der Kurs des Luxusgüterkonzerns Richemont fiel um 0,6 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2026 11:49 ET (15:49 GMT)

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